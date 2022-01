Neuer GRID Legends-Trailer neckt den Story-Modus und Tushek TS900 – GTPlanet

Codemasters hat für nächsten Monat einen neuen Trailer veröffentlicht GRID-Legenden mit zwei der Stars des Spiels: einem Mann und einer Maschine.

Das Video mit dem treffenden Titel „Man. Machine“ zeigt den BAFTA-Preisträger Ncuti Gatwa als Valentin Manzi von Voltz Racing. Es ist nicht ganz klar, wie die Figur in den Story-Modus von „Driven to Glory“ passt GRID-Legenden, und der Trailer verrät uns nicht viel mehr, als dass Manzi gerne gewinnt und tanzt.

Gatwa, am besten bekannt für seine Rolle in Netflix Aufklärungsunterricht, wird Manzi tatsächlich eher in Live-Action-Zwischensequenzen als in Motion Capture darstellen. Codemasters filmte die Geschichte mit echten Schauspielern an virtuellen Sets, um die Erzählung zu erstellen, was bedeutet, dass wir den Serienschurken Nathan McKane zum ersten Mal persönlich sehen werden.

Neben Gatwa in diesem ersten Clip ein eher ungewöhnliches Hypercar. Es heißt Tushek TS 900 Racer Pro, und obwohl es wie ein fiktiver Bau aussieht, ist es tatsächlich ein echtes Auto und feiert sein Debüt im Spiel GRID-Legenden.

Das Unternehmen dahinter ist Tushek&Spigel, gegründet vom slowenischen Rennfahrer Aljosa Tushek und ansässig jenseits der österreichischen Grenze bei Graz. Tushek baut seit 2012 Sport- und Rennwagen mit Fokus auf schlanke und leichte Maschinen.

Es ist eine Weiterentwicklung des 2019 vorgestellten TS900H, aber wo dieses Auto ursprünglich nur 950 PS leistete, liefert der Racer Pro mit seinem Hybridantriebsstrang kombinierte 1.365 PS. Es scheint immer noch der 5,2-Liter-V8 aus dem Supersportwagen R8 von Audi zu sein, kombiniert mit dem, was Tushek den Elektroantrieb mit der höchsten Leistungsdichte der Welt nennt, der seine Kraft aus Formel-E-Batterien bezieht.

Mit der Kombination aus dieser Leistung und dem Fokus auf Gewicht liefert der TS900 Racer Pro über 1,1 PS pro kg oder 1.128 PS/Tonne. Mit 20% mehr Abtrieb gegenüber dem Original sollte es für eine unterhaltsame Fahrt sorgen.

GRID-Legenden wird am 25. Februar starten, und wir werden zu gegebener Zeit viel mehr über diese Geschichte erfahren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch unten den neuen Trailer ansehen.

