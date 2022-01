Illinois Holocaust Museum startet VR-Ausstellung

Jetzt ermöglicht ein neues Paar Virtual-Reality-Kurzfilme, die die Geschichten von zwei Überlebenden erzählen, es den Besuchern, diese Geschichten zu hören, während sie immersive Bilder erleben, die helfen, ihre Erfahrungen zu erklären. Ein Film mit dem Titel Ein gehaltenes Versprechen, erzählt die Geschichte der verstorbenen Frieda „Fritzie“ Fritzshall, die als Teenagerin in Auschwitz inhaftiert und versklavt wurde und später bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr im Alter von 91 Jahren als Präsidentin des Museums diente. Andere inhaftierte Frauen gaben Fritzshall, der jüngsten von 600, Essenskrümel. Der Titel stammt von Fritzshalls Versprechen, dass sie ihre Geschichten erzählen würde, wenn sie überlebte. Ihr Enkel Scott Fritzshall sagt, sie habe die Dreharbeiten für das Projekt fertigstellen können, bevor sie starb.

„Ich glaube, sie war sehr glücklich, dass sie das zu Ende bringen konnte“, sagt er. „Es war für sie in gewisser Weise wirklich das Letzte, was sie zu geben hatte, und wirklich der Höhepunkt ihres Lebenswerks.“

Der andere Film Vergiss mich nicht, erinnert an die Erfahrungen des Überlebenden George Brent in den Konzentrationslagern Auschwitz, Mauthausen und Ebensee. Es hat seinen Titel von den Worten, die Brents Vater vor ihrer Trennung in Auschwitz zu ihm sprach. Brent wurde dann zur Verrichtung brutaler Zwangsarbeit in die beiden anderen Lager geschickt.