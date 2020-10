Develey: Der Senfhersteller konzentriert sich auf Nachhaltigkeit

E. E.Unterhaching gehört nicht zur bayerischen Idylle. Das riesige Wohngebiet südlich von München hat vor Jahrzehnten seinen Charme zum Ausdruck gebracht. Develey-Chef Michael Durach, der im Stadtrat der CSU sitzt, spricht immer noch über sein “Dorf”.

Der Hauptsitz von Develey, Deutschlands größtem Senfhersteller, zu dem Marken wie Löwensenf und Bautzener gehören, ist ein nüchternes Gebäude mit einem großen Parkplatz unweit der Autobahn. Die Grünfläche rechts hat einige Obstbäume und Bienenvölker. Im bescheidenen Foyer fällt das vom Bundesumweltministerium und einer Stiftung verliehene Zertifikat “Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2020” auf.

Die deutschen Develey-Fabriken arbeiten nach eigenen Angaben seit diesem Jahr klimaneutral und stoßen daher keine Treibhausgase aus. Das Unternehmen begann 2008 mit dem Übergang zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft – lange bevor das Energiekonzept der Bundesregierung oder das Klimaschutzprogramm 2019 im Jahr 2010 vorgestellt wurden.

Der Unternehmer teilt die Überzeugungen der bäuerlichen Vorfahren

Develey ist mit diesem Versuch nicht allein. Immer mehr Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen, erkennen die Zeichen der Zeit und setzen sich Klimaziele, sagt der Klimaforscher Manfred Fischedick, Leiter des privat geführten Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie. “Develey untersucht die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette.” Darüber hinaus wird nachhaltiges Management nicht nur von oben nach unten vorgeschrieben, sondern auch in der Belegschaft verankert, sagt Fischedick. “Das ist vorbildlich.”

Michael Durach, ein drahtiger und ehrgeiziger Manager, freut sich über dieses Lob. Der 52-Jährige leitet das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Stefan, der die Produktion leitet. Michael Durach ist verantwortlich für das Marketing und vertritt die Außenwelt.

Sein Motto: Was das Unternehmen zum Geschäftserfolg geführt hat (560 Millionen Euro Jahresumsatz, 2.500 Mitarbeiter), muss auch der Schlüssel zum Klima- und Umweltschutz sein – Strategie, Genauigkeit, Beständigkeit.

Die Familie Durach stammt eigentlich aus der Sauerkraut- und Gurkenindustrie. Seit der Zeit ihres Großvaters stellt sie Konserven her. Sie stieg erst 1971 in das Senfgeschäft ein, als sie den ehemaligen Münchner Gerichtslieferanten Develey kaufte.

Als Unternehmer in der Lebensmittelindustrie hält Durach an den Überzeugungen der bäuerlichen Vorfahren fest, “konventionell, aber nachhaltig” und “alles nach Maß”. Er sagte, er habe sich nachhaltigem Wirtschaften mit “gesundem Menschenverstand” zugewandt. “Ich wollte nur zeigen, dass es möglich ist.”

“Der Erfolg einer Nachhaltigkeitsstrategie hängt stark von der Führung ab”, sagt Axel Kölle, Leiter des Zentrums für Nachhaltiges Management (ZNU) an der Universität Witten / Herdecke, wo Durach Mitglied des Beirats ist. Das ZNU hat einen Nachhaltigkeitsstandard mit 43 Anforderungen für die Entwicklung und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt.

Externe Testunternehmen wie TÜV oder Dekra zertifizieren Unternehmen hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie nach diesem Standard, überwachen die Umsetzung jedes Jahr und überprüfen sie alle drei Jahre gründlich. Also mit Develey.

Kölle ist überzeugt, dass sich eine Investition in eine solche Strategie für Unternehmen auszahlt – aufgrund der Kosteneinsparung, aber auch im Sinne eines „proaktiven Risikomanagements“. Denn Umweltrisiken können teuer sein – auch für den guten Ruf des Unternehmens. Kölle erklärt Durach sogar als “intrinsische Motivation”.

Solarzellen für die Dächer der Mitarbeiter

Der Unternehmer hat dies 2008 entwickelt – wegen seiner Kinder, sagt er heute. Als Grundschüler bildeten sie sich zu Klimabotschaftern aus und begannen, Bäume zu pflanzen. Ein Student aus Tutzing hatte kürzlich die Initiative „Plant for the Planet“ gegründet.

“Dann hat es für mich geklickt”, sagt Durach. Er formulierte das Ziel, das Unternehmen 1999 von seinem Vater klimaneutral zu übernehmen. Darüber hinaus müssen die Prozesse frei von Deponiemüll und die Produkte frei von Palmöl sein. Die Palmölsubstitution gibt es seit 2016: Alle Rezepte wurden neu geschrieben, alle Zutaten sorgfältig geprüft, sagt Durach.

Zur Energieerzeugung setzte das Unternehmen zunächst auf Geothermie, dann auch auf Photovoltaik. In Kürze werden sogar die Dächer der Mitarbeiterhäuser auf Kosten des Unternehmens mit Solarzellen ausgestattet, damit der überschüssige Strom in die entsprechende Anlage fließen kann.

Zusammen mit seinem brüderlichen Co-Partner Stefan Durach (50) schrieb er ein neues Heiz- und Kühlkonzept für das Unternehmen. Nur etwa 15.000 Tonnen CO 2 Durch den Energieverbrauch kann Develey jedoch kein Jahr einsparen – das sind 50 Prozent des Gesamtbetrags. Das Unternehmen gleicht dies durch das Pflanzen von Bäumen in Mexiko aus – in genau nachvollziehbaren Gebieten, versichert Durach.

Welche Farbe, welche Verpackung? Die Senfpräferenzen der Verbraucher variieren stark je nach Region Quelle: Foto-Allianz / ZB

Das Schwierigste für das Unternehmen scheint das Verpackungsproblem zu sein. Verbraucher haben je nach Region unterschiedliche Vorlieben: In Ostdeutschland wollen sie Senf mit grauer Farbe, eingewickelt in „Plastik“, im Westen besteht eine größere Nachfrage nach senffarbenem Senf in Töpfen.

Quetschflaschen hingegen sind beliebt für Ketchup- und Barbecue-Saucen. Sie bestehen jedoch immer noch aus dem Kunststoff Polyethylenterephthalat, kurz PET. Immerhin sind 30 Prozent der Nachfrage bereits recyceltes Material, sagt Durach.

Nicht jeder im Unternehmen verfolgte seine Strategie auf die gleiche Weise. “Am Anfang sagten die Angestellten, oh Gott, jetzt ist er verrückt”, berichtet Durach. “Aber sie haben gesehen, dass das Management es ernst meint.” In jedem Unternehmen hat er einen Nachhaltigkeitsmanager ernannt, der direkt an ihn berichtet. „Allen war klar, dass dies keine Marketingabteilung ist. Daran glauben Unternehmer “, sagt er.

Lob an McDonalds Fast-Food-Kette

Durach behauptet, seit 2008 mehr als zehn Millionen Euro in Nachhaltigkeit investiert zu haben. ‘Es ist nicht kostenlos. Als Unternehmer muss man aktiv auf Gewinn verzichten “, sagt er. Manager, die bei großen Unternehmen beschäftigt waren, konnten dies nicht so einfach tun.

Auf der anderen Seite ist dies kein Problem für Familienunternehmen. Es gibt auch die zwölfjährige “Nichts” -Periode. Der Antrieb besteht darin, die Firma “erblich” zu machen.

Develeys Chef fühlt sich manchmal allein. “Der Verbraucher zahlt nicht dafür, der Handel zahlt nicht dafür”, sagt Durach knapp. Er findet die Fast-Food-Kette McDonald’s etwas nachsichtiger, die seit fast 50 Jahren auch sein größter Einzelkunde ist: “Dies ist einer der wenigen Kunden, die auch Geld für Nachhaltigkeit ausgeben.”

Große Einzelhändler haben das Problem erkannt, aber der Druck, es umzusetzen, kann nur von den Verbrauchern ausgehen. Bis dahin spricht Durach von “Systemausfall”.

Develey selbst ist mit seinem Hauptbestandteil an Gurkenkonserven (Marke „Specht“) Teil eines instabilen Systems, wie an einem Corona-Hotspot in diesem Sommer gezeigt wurde. Im großen Gurkenanbaugebiet in Niederbayern leben und arbeiten osteuropäische Erntemaschinen manchmal zu nahe beieinander.

“Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir hatten keinen einzigen Fall von Korona”, verteidigt Durach seine Vertragsbauern. Die bebaute Fläche wurde erweitert, die Wohnungen sind weniger bewohnt und die Bauern erhalten mehr Geld.

Der Unternehmer stellt das System der ausländischen Niedriglohnarbeiter im Gurkenflugzeug, einem Mähdrescher, an dem die Arbeiter im Liegen arbeiten, jedoch nicht grundsätzlich in Frage. Sein Argument: Die Gurken kommen aus einem Umkreis von 30 Kilometern und sind sechs Stunden nach der Ernte im Topf. Das ist besser als sie aus Indien zu importieren.

Mit der Strategie der regionalen Herkunft handelt Develey in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitsanforderungen des ZNU. Dies gilt insbesondere für Senf, bei dem Develey die Marken Düsseldorfer Löwensenf, Bautzener und Reine de Dijon unter einem Dach vereint.

Wenn Sie früher Senfkörner aus Kanada bezogen haben, können Sie diese jetzt in Ostdeutschland und Osteuropa kaufen. Diese Nähe zu Lieferanten ist nicht nur CO in der Logistik 2 gespart, aber auch mehr Kontrolle über die Wertschöpfungskette gebracht.

„Dies ist ein Entwicklungsprozess, der nicht aufhören wird“, beschreibt ZNU-Chef Kölle den Weg zur Nachhaltigkeit. Bei Develey muss in den nächsten zwei Jahren auch für die ausländischen Standorte Klimaneutralität erreicht werden.

“Banken und Investoren werden sich in Zukunft mit diesen Dingen befassen”, sagt der Klimaforscher Fischedick aus Wuppertal. “Die Anfälligkeit für Umweltrisiken könnte sich bald in einer Zinsprämie für die Kreditvergabe niederschlagen”, prognostiziert er.

In Develey bereiten sich nun zwei der vier unternehmungslustigen Kinder auf den Nachfolger vor. Die Söhne von Michael und Stefan Durach studieren derzeit Betriebswirtschaft. Mit ausreichend Eigenkapital sollte das Unternehmen auch nach der Krise ein schönes Erbe sein.

Develey wird jedoch im Jahr 2020 einen Umsatzrückgang verzeichnen, da 50 Prozent des Umsatzes auf die Hotellerie entfallen, die wochenlang vollständig geschlossen war. Trotzdem ist er in den letzten Monaten ohne Entlassungen durchgekommen, sagt Durach.

Trotz der Sparmaßnahmen habe er “die Nachhaltigkeitsstrategie nie gebremst”. Durach will seinen Vorsprung behalten: “Als Unternehmer will man das Ruder übernehmen.”