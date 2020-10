Sommerhaus der Stars (RTL): Evas Feinde fordern Debatte – Sender mit einem Wort der Macht

Nach dem Finale von “Summer House of the Stars” treffen sich alle Kandidaten wieder. Das Team Anti-Eva fordert eine Debatte für ein Live-Publikum – RTL hat andere Pläne.

Es läuft seit Mitte September Sommerhaus der Sterne Auf RTL .

. In der großen Finale bin 1. November es kommt zu den großen Abschied des Sommerhausbewohner.

bin es kommt zu den großen des Team Anti-Eva fragt nach einem Aussage vor Live-Publikum – aber RTL Sie wirft einen Schraubenschlüssel in die Werke.

Update vom 13. Oktober: Bocholt in Nordrhein-Westfalen – die Zeit wird in wenigen Wochen kommen. Es ist am 1. November dieses Jahres Sommerhaus Gewinnerpaar gewählt. Aber was könnte es sein? RTL-Zeremonie der Siege ohne Spaß, Drama und Tränen? Das dachte auch der Absender. Aber Gott sei Dank gibt es gleich danach Final “Sommerhaus der Sterne” das Reunion Show, wenn auch in einer anderen Version als pro Team Anti-Eva wünschenswert. nordbuzz.de hat die Details.

TV Programm: Das Sommerhaus der Sterne – Schlacht der berühmten Paare Erste Sendung: 13. Juli 2016 Lange: 90 bis 235 Minuten Jahr (Jahre): seit 2016 Besetzung: Elena Erbe, Michael Wendler, Yeliz Koc, Willi Herren Auszeichnungen: Deutscher Fernsehpreis für die beste Reality-Unterhaltung

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Team Bachelor fordert Live-Übertragung – Sender spricht Macht

Loyale Verschwendung und Sommerhaus-Fans mit nur einem Thema: Worum geht es in dem Pest-Drama? Eva Benetatouund was hat die RTL-Kompilierung damit zu tun? Auf Instagram brauche nicht nur ein Team Bachelor-Ausbildung, aber auch Lisha, Lou und Annemarie Eilfeld ein Live-Übertragung von Sommerhaus Wiedersehenum endlich alle zu treffen Vorwürfe von Mobbing aufräumen können. Aber jetzt ist es so RTL setzt für sie einen Schraubenschlüssel in Arbeit.

Die Mobber, die bei den Zuschauern des Sommerhauses in Ungnade gefallen sind, hoffen durch die Live-Übertragung, dass ohne einen Schnitt klar wird, dass sie niemanden schlecht wollen und dass Eva im Grunde alles schuld ist. #Sommerhaus #sommerhausderstars #mimimi #evabenetatou #AndrejMangold pic.twitter.com/xB3mtaE81X – Filme (@filme_ga) 13. Oktober 2020

„Das ist wie in allen vorherigen Folgen “Das Sommerhaus der Sterne – Kampf der Promi-Paare” nicht live. Und das ist wie immer , Das große Wiedersehen ‘ nicht live ‘, steht jetzt in einer RTL-Stellungnahme zum Statue. Nun, das erschüttert den Traum davon Sommerhausdebatte vor Live-Publikum. Aber ob live oder aufgezeichnet, es besteht die Notwendigkeit, sich zu äußern, wenn sich alle Ex-Kandidaten treffen. Hoffentlich gibt es bei dieser Episode keine technischen Probleme, wie bei der neunten Episode, und RTL / TVNOW wird den Hass der Zuschauer nicht auf sich ziehen.

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Am 1. November wird das Siegerpaar des Sommerhauses ausgewählt

originale Nachricht: Sie müssen aufhören, wenn es am besten ist. Etwa einen Monat lang hängt jeden Mittwoch und Sonntag ein Millionenpublikum vor ihrem Heimfernsehen und jubelt der aktuellen Staffel “The Stars ‘Summer House” bei RTL zu. Aber langsam aber sicher geht das hochkarätige Müllspektakel zu Ende. Bei der 1. November wird das Sommerhaus Gewinnerpaar gewählt. Robens, Pharos, Eva Benetatou (28) und Chris Stenz (31), Lisha (31) und Lou (33) sowie Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki (48) haben bei RTL-Krone noch eine Chance. Unmittelbar danach, bei der großen Wiedervereinigung, kommen alle Ex-Kandidaten zusammen.

Zoff, Drama und Tränen sind vorprogrammiert. Aber frag jetzt Andrej Mangold (33), Jennifer Lange (26) und Annemarie Eilfeld (30) a Live-Übertragung von Sommerhaus Wiedersehen.

Das Team Bachelor und Annemarie Eilfeld fordern eine Live-Übertragung des Sommerhaus-Treffens (nordbuzz.de-Montage). © TVNOW

Wie jedes Jahr landen die schönen Müllpaare großes Wiedersehen Auf RTL nach dem Finale die Fähigkeit, über das nachzudenken, was in den letzten Wochen passiert ist, sich ein letztes Mal die Kehle zu stecken, Fragen von Fernsehzuschauern zu beantworten oder sich sogar bei verhassten Fernsehbewohnern zu entschuldigen. Eines ist also sicher: das tolles Sommerhaus Wiedersehen Auf RTL wird sehr explosiv, super trashig und wahnsinnig aufregend.

nett Lisha und Lou kündigte einen vielversprechenden an Schlusssequenz zu: “Sie können sich darauf freuen, es wird viel aufgeräumt.”

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Das Team Bachelor fordert die Live-Übertragung des großen Wiedersehens

Besonders explosiv: das Kollidieren von Andrej Mangold, Jennifer Lange, Eva Benetatou und Chris Stenz. Weil in Sommerhaus Kaum ein Müllpaar hat sein Fett nicht bekommen. Aber mit dem Mobbing Hölle von Eva Benetatou Meinungen sind unterschiedlich. Einige geben eindeutig ein Team Bachelor-Ausbildung Schulden, Schulden Andrew und Jenny als Manipulatoren und Befürworter für das Brechen von Anzeigengeschäften und die anderen denken das RTL-Schnitt würde die Wahrheit verzerren und Situationen völlig aus dem Zusammenhang nehmen.

Ebenfalls Lisha und Lou waren nicht beeindruckt von den bösen Vorwürfen des Mobbings gegen Bro Andrew und bestätigte es Machinationen schneiden von RTL: „Da ist nichts falsch! Alles, was Sie sehen, ist tatsächlich passiert. Das “aber” ist, wie es geschnitten wird und wie es im Fernsehen landet! “”

Frag jetzt Andrej Mangold, Jennifer Lange und verlassen Sie Kandidatin Annemarie Eilfeld eine Live-Übertragung von großes Sommerhaus Wiedersehen einschließlich echter Emotionen für alle ungehindert Vorwürfe von Mobbing Fragen und “endlich Klartext sprechen”.

Sommerhaus der Stars 2020 (RTL): Trash Votes – wer ist für eine Live-Übertragung und wer ist dagegen?

Auf Instagram Der Ex-DSDS-Star erklärte: „Zwischen den Schießereien von Abschied und die Sendung im Fernsehen dauert wieder etwa zwei Wochen. Wir denken nur ein bisschen zu viel Zeit, um möglicherweise etwas wegzulassen oder Dinge an andere Orte zu schneiden! “Sie haben Angst Sommerhaus Paare über das RTL Wenn eine Aufnahme nicht alles zeigt, was Sie zu sagen haben?

Dies ermöglicht auf Promisundmehr.de Abstimmung seit Samstagabend (10. Oktober): Sollte das so sein großes Wiedersehen von Sommerhaus Live-Übertragung? Es gibt jetzt 40.000 Sommerhaus-Fans koordiniert und das Ergebnis ist mehr als klar. Etwa 92 Prozent sind für einen Live-Übertragung der große Sommerhaus Wiedersehen (Ab dem 12. Oktober um 8.15 Uhr). Wir sind absolut gespannt, ob es sich um ein Team handelt Bachelor-Ausbildung und Mitarbeitern gelingt dies RTL-Macher, um Ihre Meinung zu ändern.

Überschriftenbild: © TVNOW