Deutschland weist zwei russische Diplomaten aus, nachdem sie wegen Mordes verurteilt worden sind

Das Gericht sprach den russischen Staatsbürger Vadim Krasikov des Mordes an Tornike Khangoshvili, einem Tschetschenen georgischer Nationalität, im August 2019 in einem Park in Berlin-Mitte für schuldig und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft.

Das Gericht sagte, sein Verbrechen sei von der russischen Regierung angeordnet worden.

„Dieser staatlich angeordnete Mord stellt, wie das Gericht heute feststellte, einen schweren Verstoß gegen deutsches Recht und die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland dar. Wir haben daher gerade den russischen Botschafter zu einem Interview geladen“, sagte Baerbock in einer Erklärung.

„Der russische Botschafter wurde darüber informiert, dass zwei diplomatische Mitarbeiter zur Persona non grata erklärt werden“, fügte sie hinzu.