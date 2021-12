Celina Jaitly enthüllt ihre „halbösterreichischen“ Kinder, die sagten, Indien habe „besondere DNA“ nach Harnaaz Sandhus Miss Universe-Sieg | Bollywood

Die Schauspielerin und ehemalige Miss India Celina Jaitly teilte die Reaktion ihrer neunjährigen Zwillinge darauf, dass Harnaaz Sandhu nach 21 Jahren die Miss Universe-Krone für Indien gewann. Celina war die vierte Finalistin des Miss Universe-Wettbewerbs 2001.

Celina teilte auf Twitter ein ehrliches Foto mit ihren drei Söhnen und schrieb: „Ich habe meinen 9-jährigen halbösterreichischen Zwillingen erzählt, dass Indien wieder Miss Universe gewonnen hat und sie sagten: ‚Wow Mama, Indien scheint eine besondere DNA zu haben, die sich verwandelt alle Mädchen in sich. Prinzessinnen machen, ich hoffe, du hast uns einige davon gegeben, vielleicht wird es einfacher, sich in Batman zu verwandeln.“

Celina ist mit dem österreichischen Unternehmer und Hotelier Peter Haag verheiratet. Das Paar lebt in Österreich und hat drei Söhne – die neunjährigen Zwillinge Winston und Viraaj sowie den vierjährigen Shamsher.

Harnaaz wurde in den frühen Morgenstunden des Montagmorgens anlässlich des 70. Ihr Sieg ist der erste Miss Universe-Titel für Indien seit 21 Jahren. Die Schauspielerin Lara Dutta gewann den Wettbewerb im Jahr 2000.

Die indische Gemeinde in Israel ist „überwältigt“, nachdem Schauspieler-Model Harnaaz Sandhu bei dem Wettbewerb in der Stadt Eilat zur Miss Universe 2021 ernannt wurde. Ungefähr 50 Inder, Juden indischer Abstammung und indische Arbeiter nahmen an der Veranstaltung teil, schwenkten die indische Flagge und grüßten Harnaaz mit lautem Beifall, wenn sie auf der Bühne stand.

Alle von Miss Universe 1994 Sushmita Sen, Miss Universe 2000 Lara Dutta bis hin zu Kareena Kapoor, Raveena Tandon, Kangana Ranaut und anderen gratulierten Harnaaz zu seinem Sieg.

Celina war zuletzt im Film mit den Grüßen der Saison 2020 zu sehen, auch mit Lillete Dubey in der Hauptrolle. Eine Rückkehr nach Indien hat sie jedoch nicht vor und sagte der Hindustan Times in einem Interview: „Wir leben in einer Zeit der Globalisierung und es spielt keine Rolle, wo ich lebe. Ich finde große Ruhe und Positivität in meinem alpinen Leben in Österreich und mein österreichisches Erbe hilft mir, geerdeter zu sein und ein besserer Schauspieler zu werden.

