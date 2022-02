Deutschland plant rechtliche Schritte gegen EU-Taxonomie – EURACTIV.com

Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck sagte am Montag (7. Januar), dass Berlin einen umstrittenen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Aufnahme von Atomkraft und fossilem Gas in die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen prüfen werde, bevor es einen möglichen Versuch in Betracht ziehe.

Das von der EU vorgeschlagene grüne Investitionssiegel für Kernkraft und Gas ist auf heftige Kritik gestoßen, wobei Österreich und Luxemburg erklärt haben, dass sie den Vorschlag vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten werden.

Nun erwägt auch Deutschland rechtliche Schritte gegen den Vorschlag. „Wir werden die Abstimmung im Europäischen Rat beobachten und dann prüfen, ob alles rechtlich korrekt und sauber ist“, sagte Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und fügte hinzu: „Das ist keine Ankündigung und kein Ausschluss.“

„Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass sie den zweiten delegierten Rechtsakt nicht benötigt hätte“, sagte Habeck gegenüber Reportern und verwies auf die Rechtsform des Vorschlags, ein beschleunigtes Verfahren, bei dem EU-Länder Gesetzgebungsbefugnisse an die Europäische Kommission delegieren.

„Wir werden sehen, welche Mehrheit sich im Rat bilden wird“, sagte Habeck. während eines Besuchs in Paris, wo er den französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und die Ministerin für ökologischen Wandel Barbara Pompili traf.

„Und dann müssen wir entscheiden, ob die gerichtliche Überprüfung uns zu einem Prozess führen wird oder nicht“, fügte er hinzu.

Die Bundesregierung ist uneins über die Aufnahme von fossilem Gas in die Green-Finance-Taxonomie der EU. Während sich alle Parteien einig gegen Atomkraft aussprechen, lehnen Habecks Grüne die Einbeziehung von Gas ab, während die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz dafür ist.

Steffen Hebestreit, der Hauptsprecher der Bundesregierung, räumte ein, dass die Frage eines Gerichtsverfahrens jetzt auf dem Tisch sei, sagte aber, dass es unwahrscheinlich sei, dass es erfolgreich sein werde.

„Hat die Europäische Kommission also das Recht, so etwas zu regulieren oder nicht?“ er fragte sich. „Gegen den Inhalt eines solchen Vergleichs kann meines Wissens nach nicht geklagt werden, sondern nur gegen die Rechtsgrundlage“, erklärte er. Die Europäische Kommission, die von den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament mandatiert wird, „scheint sich auf sicherem Rechtsgrund zu befinden“, sagte er am 3. Januar gegenüber Reportern.

Habeck und seine grünen Ministerkollegen haben jedoch keine andere Wahl und sind an einen Beschluss des Grünen-Parteitags im Januar gebunden.

das Auflösungam 28. und 29. Januar verabschiedet, fordert die grünen Minister auf, „zu prüfen, ob der delegierte Rechtsakt haltbar ist, und falls nicht, eigene rechtliche Schritte gegen die Einstufung von Kernenergie und Erdgas in die EU-Taxonomie einzuleiten oder alternativ beizutreten die Klage Österreichs und Luxemburgs in dieser Sache“.

Wird sich Spanien der Klage anschließen?

Während Österreich und Luxemburg ihre Absicht bekundet haben, die EU-Taxonomie vor Gericht anzufechten, blieb Spanien untätig.

Teresa Ribera, die ökologische Übergangsministerin des Landes, sagte, die Europäische Kommission habe einen „großen Fehler“ gemacht, als sie Kernenergie und Gas als „grüne Investitionen“ bezeichnet habe. Ansprache der Das öffentlich-rechtliche spanische Fernsehen sendete am 4. Februar „El Cafè d’idees“ und befürwortete stattdessen Investitionen in erneuerbare Energien, um das EU-Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen.

Sie unterstützte jedoch nicht ausdrücklich rechtliche Schritte und sagte, dass jede Entscheidung, sich der Klage von Luxemburg und Österreich anzuschließen, vor allem eine klare rechtliche Analyse erfordern würde, bevor sie tätig wird.

Andere scheinen derweil zuversichtlich zu sein, dass Spanien bereit ist, vor Gericht zu gehen.

„Spanien teilt Österreichs Kopf-an-Kopf-Position. Spanien sieht weder Kernenergie noch fossiles Gas in der Taxonomie und hat dies zuvor sehr deutlich gemacht“, sagte die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler im November gegenüber EURACTIV.

EIN rechtliche Analyse von österreichischen Anwälten im vergangenen Jahr festgestellt, dass die Aufnahme von Kernkraft und Gas in die Taxonomie keine Rechtsgrundlage hatte.

