Olympische Winterspiele: Österreich, Slowenien und Deutschland auf dem Podest im Skisprung-Finale der Herren

Der Österreicher Manuel Fettner nimmt am Montag im Zhangjiakou National Ski Jumping Center in Zhangjiakou, China, am Skisprung-Finale der Herren-Großschanze der Winterspiele 2022 teil. Foto von Christian Bruna/EPA-EFE

14. Februar (UPI) — Die Österreicher Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hoerl und Manuel Fettner erzielten am Montag in Zhangjiakou, China, eine Gesamtzahl von 942,7, um Slowenien und Deutschland im Skisprung-Finale der Herrenmannschaft der Winterspiele 2022 um Gold zu schlagen. Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc und Peter Prevc erzielten zusammen 934,4 und führten Slowenien beim letzten Event der Disziplin im Nationalen Skisprungzentrum zu Silber.

Die Deutschen Constantin Schmid, Marcus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Karl Geiger erreichten Bronze mit 922,9 Punkten.

Das amerikanische Team mit Decker Dean, Patrick Gasienica, Kevin Bickner und Casey Larson erreichte die Endrunde nicht.

Österreich überholte den Slowenen im letzten Sprung des Wettkampfs. Fettner überwand 128 Meter, um sein Team auf die oberste Stufe des Podiums zu katapultieren.

Kraft und Fettner taten sich mit Gregor Schlierenzauer und Michael Haybock zusammen, um Österreich bei den Winterspielen 2018 beim selben Event auf den vierten Platz zu führen.Lehye, Geiger, Richard Freitag und Andreas Wellinger gewannen 2018 Silber im Mannschaftsskispringen der Männer Finale.

Norwegen gewann bei diesem Event bei den Winterspielen 2018 Gold, wurde aber am Montag in Zhangjiakou Vierter. Japan wurde Fünfter.

Slowenien holte vergangene Woche in Zhangjiakou Gold im Mixed-Team-Skisprung-Finale. Die Russen und Kanada gewannen bei diesem Event die Silber- bzw. Bronzemedaille.

Der Norweger Marius Lindvik gewann am Samstag in Zhangjiakou Gold im Einzel-Skisprung-Finale der Herren von der Großschanze. Der Japaner Ryoyu Kobayashi und der Deutsche Geiger gewannen Silber bzw. Bronze.

