Viral: Die NASA teilt ein Video von Jupiters ‘Pepperoni’-Sturm (ansehen)

Wer liebt nicht ein Stück Pizza? Es ist eines unserer Lieblingsgerichte, egal zu welchem ​​Anlass oder zu welcher Tageszeit. Und Peperoni steht definitiv ganz oben auf der Wunschliste der meisten Pizzaliebhaber. Sich in eine gesunde Peperoni-Pizza zu graben, scheint der richtige Weg zu sein, um den Hunger zu stillen. Nun, was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Wissenschaftler einen ähnlichen „Pepperoni“-Sturm über dem Planeten Jupiter gefunden haben? Ja, Sie haben richtig gelesen. Außerhalb des Riesenplaneten gibt es so etwas wie diesen beliebten Pizzabelag.

Die NASA hat kürzlich Instagram genutzt, um ein Video zur Feier des National Pizza Day zu teilen. Sie betitelten den Beitrag: „Wie wäre es mit dem Interplanetary Pizza Day? Bei unserer Juno-Mission schwebten „Pepperoni“-Stürme über Jupiter. »

Die Weltraumagentur ist beliebt für die Aufnahme von Bildern und Videos aus dem Weltraum. Diesmal hat die NASA mit dem Clip der „Pepperoni“ um Jupiter das Interesse vieler ihrer Anhänger geweckt. Der Clip zeigt eine Infrarotansicht des Nordpols des Planeten.

Bisher wurde das Video über 1,93 Millionen Mal angesehen, und die Zahl wächst weiter.

Einer der Follower schrieb: „Eine extra große Peperoni-Pizza. Scharf und scharf.“ Ein anderer kommentierte: „Ich hatte gerade eine riesige Mahlzeit und jetzt möchte ich Pizza.“ Ein dritter Benutzer schrieb, dass er „dachte, es sei Pizza“.

Sehen Sie sich hier den Clip an:

Lesen Sie auch: Pizzaliebhaber, dieses virale Video von Pizza aus Blöcken wird Sie zum Sabbern bringen

Wenn Sie nach diesem Video Lust auf Pizza bekommen, haben wir unten einige Rezepte für Sie. Sah:

1) Peperoni Pizza

Dies ist ein unwiderstehliches Rezept, das Sie nicht verpassen sollten, während Sie sich darauf vorbereiten, Pizza zu genießen. Das geht ganz einfach in nur 15 Minuten. Diese erstaunliche Peperoni-Pizza mit viel Käse sollte Ihren Tag besser machen. Alles, was Sie brauchen, sind die im Rezept genannten Zutaten und schon kann es losgehen.

2) Pizza Margherita

Es ist eine klassische Pizza und es braucht nur ein paar Grundzutaten wie Tomaten, Basilikum und natürlich den ultimativen frischen Mozzarella. Machen Sie zuerst einen schönen Pizzaboden und verteilen Sie die Passata-Sauce, gefolgt vom Käse. Nun die Basilikumblätter, Pfeffer und Olivenöl hinzugeben und fertig.

3) Pizza Kebab und Paneer

Wenn Sie ein Fan der Desi-Küche sind, werden Sie definitiv Pizza mit indischem Touch lieben. Nun, Kebab und Paneer Pizza werden Ihren Gaumen erfreuen und Sie glücklich machen. Machen Sie eine schöne leckere Tomatensauce für diese und verwenden Sie viele hausgemachte Gewürze, um diese zuzubereiten.

Zurück zu Jupiters „Pepperoni“-Sturm, was denkst du?