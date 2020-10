Deshalb ist eine Vergiftung so gefährlich

Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann innerhalb von Minuten tödlich sein

Kohlenmonoxid ist nach Bränden in den Schlagzeilen, aber oft auch bei mysteriösen Unfällen. Das giftige Gas ist so gefährlich, weil es geruchs- und geschmacksneutral ist. Die betroffene Person bemerkt die Vergiftung nicht, weil der “Attentäter” die Atemwege nicht reizt. Es kann in wenigen Minuten tödlich sein.

Die häufigsten Ursachen für Kohlenmonoxidvergiftungen sind fehlerhafte Öfen und Schornsteine ​​sowie schwelende Brände in geschlossenen Räumen. Das Gas dringt sogar in Betondecken und -wände ein. Kohlenmonoxid ist der tödliche Faktor bei fast allen Todesfällen durch Rauchgasvergiftung: Das Gas gelangt über die Lunge in den Blutkreislauf und verhindert den Sauerstofftransport. Jedes Jahr sterben in Deutschland Hunderte von Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die Anzahl der nicht gemeldeten Fälle ist hoch.

Die Feuerwehr empfiehlt dringend Kohlenmonoxiddetektoren

“Das Kohlenmonoxid wird normalerweise von der Wohnung durch die Abluft- und Zuluftanlagen eines Heizgeräts transportiert”, sagt Dominik Janßen von der Leer District Fire Service Association. Wenn die Heizung, eine Heizlüfter oder ein Kamin defekt sind, kann sich das Kohlenmonoxid unbemerkt in der Wohnung ansammeln. Rauchmelder geben kein Gas.

Die Feuerwehr empfiehlt den Einsatz von CO-Detektoren nah an allen Wärmequellen. Diese Geräte lösen den Alarm aus, wenn beispielsweise die Kohlenstoffkonzentration in der Luft aufgrund eines Heizungsfehlers ansteigt. CO-Melder kosten ab 20 Euro und warnen mit einem Alarmton, bevor sie für Menschen lebensbedrohlich werden. In Deutschland besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Installation der CO-Melder, wie sie für Rauchmelder eingeführt wurden.

Tabakrauch enthält auch Kohlenmonoxid

Autoabgase und Tabakrauch enthalten ebenfalls Kohlenmonoxid. Ärzte warnen besonders vor dem Verbrauch von Wasserleitungen. Beim Rauchen der sogenannten Shisha wird die zehnfache Menge an Kohlenmonoxid im Vergleich zum Konsum einer Zigarette absorbiert. Zu den Symptomen einer Shisha-Rauchvergiftung zählen Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Eine schwerere Vergiftung kann zu Muskelschwäche und Erbrechen oder sogar zu Bewusstlosigkeit führen. READ Coronavirus greift das Gehirn wie ein "Trojanisches Pferd" an - schwerwiegende Langzeitfolgen möglich

Kranke Menschen, insbesondere Menschen mit Herzerkrankungen, reagieren empfindlicher auf Kohlenmonoxid als gesunde Erwachsene. Das Heizen mit Gasherden ohne ausreichende Belüftung führt häufig zu tödlichen Unfällen. Zum Beispiel starben sechs Teenager auf einer Party in einem Pavillon in Arnstein an einer Kohlenmonoxidvergiftung.