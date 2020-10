Sophia Thomalla posiert für den neuen Kalender

Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla feiert sie auf ganz besondere Weise 31. Geburtstag. An ihrem besonderen Tag präsentierte die Schönheit ein Foto von einem Fotoshooting, das anscheinend heiß war. Fans werden das Ergebnis bald an die Wand hängen können.

Dienstag ist Sophia Thomalla 31 Jahre alt geworden. Sie verbrachte ihren besonderen Tag Griechenland. Hier steht Thomalla derzeit als Moderatorin der zweiten Staffel der Dome-Show vor der Kamera “Bist du der eine?”. Thomalla wird das Format von “Ninja Warrior” -Moderator Jan Köppen übernehmen, aber die Sendung wird erst 2021 beginnen.

Neben den neuen TV-Projekten präsentierte Thomalla ihren Fans auch einen ersten Blick auf ein Projekt Fotokalender, die im Jahr 2021 zahlreiche Wohnungen schmücken könnte.

Als gute Tat anlässlich ihres Geburtstages unterstützt Sophia Thomalla weiterhin das, was sie für ein aufstrebendes Start-up hält: Schüttflix, eine “App zum Kaufen, Transportieren und Entsorgen von Schüttgütern”, wie die Gründer sie auf ihrem Instagram-Kanal beschreiben. Sie hat in das Unternehmen investiert und bereits dafür posiert Kalender für das laufende Jahr 2020, das laut Thomalla “wie eine Bombe schlug”.

Also gibt es eine zweite Suche für 2021, Thomalla hat einen ersten Teaser gepostet Instagram und schrieb unter anderem: “Mein neues Schüttflix Kalender 2021 komm heute raus. Bestes Geburtstagsgeschenk aller Zeiten! “Das Foto zeigt Thomalla in Lack und Leder und mit viel nackter Haut auf schwarzem Sand: Es setzt sich nahtlos im Stil der Baustellenerotik fort.

