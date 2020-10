Tim Stützle: Der 18-jährige Deutsche wird NHL-Profi

Der derzeit beste Eishockeyspieler in der NHL kommt aus Deutschland: Leon Draisaitl. 2014 wurde er von einem NHL-Team ausgewählt. Der 18-jährige Tim Stützle ist diesem Beispiel gefolgt.

Der in Viersen geborene Eishockeyspieler Tim Stützle ist Dritter in der NHL-Draft wurde ausgewählt und ist damit bereits der derzeit beste NHL-Profi Leon Draisaitl vor sechs Jahren. Die Senatoren von Ottawa entschieden sich am Dienstagabend (Ortszeit) für den 18-jährigen Angreifer Adler Mannheim. Lukas Reichel aus Berlin wurde ebenfalls in der ersten Runde des Entwurfs ausgewählt. Die Chicago Blackhawks wählten ihn als 17 ..

“Es ist einfach eine große Ehre. Mein Ziel ist es, mit Ottawa Trophäen zu gewinnen, und ich möchte so schnell wie möglich in der NHL spielen”, sagte Stützle in einer Video-Pressekonferenz. „Letztendlich ist mein Ziel eine lange und erfolgreiche NHL-Karriere. Was Leon in der vergangenen Saison gemacht hat – und er wurde auch Dritter – ist einfach unglaublich.

So früh wie kaum ein anderer deutscher Athlet ausgewählt

Zusammen mit Draisaitl hat Stützle nun unter Männern den besten Wert für die erste Auswahl eines deutschen Athleten bei einem der nordamerikanischen Profi-Wettbewerbe. Der Basketballspieler Satou Sabally wurde von den Dallas Wings als Zweiter für diese Saison ausgewählt und stellte den Rekord auf.