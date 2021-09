Der winzige Helikopter der NASA fliegt auch nach sechs Monaten auf dem Mars immer noch hoch

Der kleine Helikopter ist zum regelmäßigen Reisebegleiter des Perseverance-Rovers geworden.

Washington, USA:

Er sollte nur fünfmal fliegen. Und doch hat der Mars-Hubschrauber Ingenuity der NASA 12 Flüge gemacht und ist noch nicht bereit, in Rente zu gehen.

Angesichts des erstaunlichen und unerwarteten Erfolgs hat die US-Raumfahrtbehörde die Mission von Ingenuity auf unbestimmte Zeit verlängert.

Der kleine Helikopter ist zum regelmäßigen Reisebegleiter des Perseverance-Rovers geworden, dessen Hauptaufgabe es ist, nach Spuren des antiken Lebens auf dem Mars zu suchen.

„Alles funktioniert so gut“, sagt Josh Ravich, Leiter des Maschinenbauteams bei Ingenuity. “Wir machen es an der Oberfläche besser, als wir erwartet hatten.”

Hunderte von Menschen haben an dem Projekt mitgewirkt, obwohl derzeit nur ein Dutzend täglich eine Rolle bekleiden.

Ravich trat dem Team vor fünf Jahren bei.

“Als ich die Gelegenheit hatte, an dem Hubschrauberprojekt mitzuarbeiten, hatte ich, glaube ich, die gleiche Reaktion wie alle anderen: ‘Ist das überhaupt möglich?'”

Seine anfänglichen Zweifel waren verständlich: Die Luft auf dem Mars hat eine Dichte von nur 1% der Erdatmosphäre. Zum Vergleich: Einen Helikopter auf dem Mars zu fliegen, wäre so, als würde man einen Helikopter fast 30 Kilometer über der Erde fliegen.

Es war auch nicht einfach, überhaupt zum Mars zu gelangen. Der Einfallsreichtum musste den ersten Schock des Abhebens von der Erde aushalten, dann die Landung auf dem Roten Planeten am 18. Februar nach einer siebenmonatigen Reise ins All, die am Bauch des Rovers festgeschnallt war.

In seiner neuen Umgebung musste der kleine Hubschrauber (vier Pfund oder 1,8 Kilogramm) die eisige Kälte der Marsnächte überstehen und die Wärme von Sonnenkollektoren beziehen, die tagsüber seine Batterien aufladen. Und seine Flüge werden mit einer Reihe von Sensoren geleitet, da die 15-minütige Verzögerung der Kommunikation von der Erde eine Echtzeit-Führung unmöglich macht.

Scouting-Missionen

Am 19. April machte die Ingenuity ihren Jungfernflug und schrieb als erstes Motorfahrzeug Geschichte, das zu einem anderen Planeten flog.

Er übertraf alle Erwartungen und flog noch 11 Mal.

“Wir waren tatsächlich in der Lage, stärkeren Wind als erwartet zu bewältigen”, sagte Ravich gegenüber AFP.

“Ich denke, beim dritten Flug hatten wir tatsächlich alle unsere technischen Ziele erreicht (und) alle Informationen, die wir uns erhofft hatten”, sagte Ravich, der für das berühmte Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA arbeitet, das entwickelt hat der Hubschrauber.

Seitdem ist Ingenuity bis zu 12 Meter weit geflogen und der letzte Flug dauerte zwei Minuten und 49 Sekunden. Insgesamt legte er eine Strecke von 1,6 Meilen zurück.

Im Mai flog Ingenuity seine erste One-Way-Mission und landete außerhalb des relativ flachen “Flugplatzes”, der sorgfältig als anfängliches Zuhause ausgewählt worden war.

Aber nicht alles lief gut. Sein sechster Flug brachte einige Aufregung.

Nachdem es durch eine Fehlfunktion, die während des Fluges aufgenommene Fotos beeinträchtigte, um es zu stabilisieren, gefährlich aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, konnte sich das winzige Fahrzeug erholen. Er landete wohlbehalten und das Problem war gelöst.

Einfallsreichtum wird nun geschickt, um mit seiner hochauflösenden Farbkamera den Weg zur Ausdauer zu ebnen.

Das Ziel ist zweierlei: eine sichere, aber auch wissenschaftliche, insbesondere geologisch interessante Flugbahn für den Rover zu verfolgen.

Ken Farley, der das Wissenschaftsteam von Perseverance leitet, erklärte, wie Fotos von Ingenuity auf seinem 12. Flug zeigten, dass ein Gebiet namens South Seitha weniger interessant war, als die Wissenschaftler erhofft hatten.

Infolgedessen wird der Rover möglicherweise nicht dorthin gesendet.

Bevorzugte Umstände

Nach mehr als sechs Monaten auf dem Roten Planeten hat das winzige drohnenähnliche Fahrzeug auf der Erde an Popularität gewonnen, das auf Kaffeebechern und T-Shirts zu sehen ist, die im Internet verkauft werden.

Was erklärt seine Langlebigkeit?

„Die Umwelt war bisher sehr kooperativ: die Temperaturen, der Wind, die Sonne, der Staub in der Luft… Es ist immer noch sehr kalt, aber es hätte viel schlimmer kommen können“, sagte Ravich.

Theoretisch sollte der Helikopter noch einige Zeit weiter operieren können. Aber der kommende Marswinter wird schwierig.

NASA-Ingenieure, die jetzt mit Ingenuity-Flugdaten ausgestattet sind, arbeiten bereits an ihren Nachfolgern der nächsten Generation.

„Vielleicht etwas im Bereich von 20 bis 30 Kilogramm, das wissenschaftliche Nutzlasten tragen kann“, sagte Ravich.

Diese zukünftigen Nutzlasten könnten einfach die von Perseverance gesammelten Gesteinsproben umfassen.

Die NASA plant, diese Proben während einer zukünftigen Mission in den 2030er Jahren zu bergen.

