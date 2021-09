US Open: Wer ist Kanada?

04.09.2021: US Open: Wer ist die Kanadierin Leylah Annie Fernandez?

Die Kanadierin Leylah Fernandez beendete kürzlich die Titelverteidigung von Naomi Osaka im US Open. Der 18-Jährige besiegte in der dritten Runde in New York die Nummer drei der Weltrangliste Osaka 5-7, 7-6 (2), 6-3. Es war der zweite Sieg von Fernandez gegen eine Top-5-Gegnerin. Sie erreichte erstmals die vierte Runde eines Grand Slam. Hier ist seine bisherige Reise.

Information: Fernandez gewann seinen ersten WTA-Titel in Monterrey

Fernandez, der auf Platz 73 liegt, gewann den Junior Roland Garros 2019. Eine Linkshänderin, Fernandez, gab danach ihr Top 100-Debüt. Ihren ersten WTA-Titel gewann sie Anfang dieser Saison in Monterrey. Im Finale besiegte Fernandez Viktorija Golubic. Ersterer hatte jedoch Mühe, nach diesem Turnier zwei Hauptspiele in Folge zu gewinnen. Bei den US Open war sie bisher phänomenal.

Fakt: Ein Blick auf seine (einfachen) Karrierestatistiken

Fernandez hat eine Karriere-Gewinn-Verlust-Rekord von 101-63. Sie hat bisher vier Spiele bei den US Open (4-1) und drei bei Roland Garros (3-2) gewonnen. Sie hat ihr Konto bei den Australian Open und Wimbledon noch nicht eröffnet.

Erfolg: Fernandez gewann 2019 die Junior French Open

Im Januar 2019 qualifizierte sich Fernandez für das Finale im Dameneinzel der Australian Open. Sie wurde jedoch Zweite, nachdem sie gegen Clara Tauson verloren hatte. Später in diesem Jahr besiegte Fernandez Emma Navarro und gewann die French Open (Einzel der Damen). Ersterer war der erste Kanadier, der seit Eugenie Bouchard (Wimbledon 2012) einen Junioren-Grand-Slam-Titel gewann.

Finale: Erstes WTA-Finale

Im Februar 2020 qualifizierte sich Fernandez für sein erstes WTA-Finale in Acapulco (Mexico Open). Auf dem Weg ins Finale gewann sie 12 Sätze in Folge (einschließlich der Qualifikationsrunden 1 und 2). Die Kanadierin gewann gerade Sätze gegen Nina Stojanovic, Nao Hibino, Anastasia Potapova (Viertelfinale), Renata Zarazua (Halbfinale). Fernandez verlor im Finale schließlich einen Satz gegen die spätere Meisterin Heather Watson, die mit 4-6, 7-6 (8), 1-6 gewann.

Fakt: Fernandez hat die Monterrey Open gewonnen, ohne einen Satz zu verlieren

Fernandez gewann die Monterrey Open im März 2021 mit einem souveränen Sieg über Golubic im Finale. Ersterer war mit 18 Jahren der jüngste Spieler im Hauptfeld. Sie gewann schließlich die Meisterschaft, ohne während des gesamten Turniers einen Satz zu verlieren.

Herausforderung: Fernandez trifft auf Angelique Kerber

Fernandez hat derzeit einen Rekord von 20-15 Siegen in der Saison. Beim dritten Rundensieg bei den US Open wurde sie nur einmal von Osaka geschlagen. Die Kanadierin ist nun bereit, ihr erstes Achtelfinal-Grand-Slam-Match zu bestreiten. Fernandez trifft auf die US-Open-Siegerin von 2016, Angelique Kerber, die Sloane Stephens ausgeknockt hat.

