Der Vizepräsident von SpaceX, Hans Koenigsmann, geht in den Ruhestand und war Elon Musks 7. Rekrut

Der siebte SpaceX-Mitarbeiter Hans Koenigsmann gab am Dienstag bekannt, dass er als Vice President in den Ruhestand treten wolle.

William Gerstenmaier, ein ehemaliger NASA-Beamter, der 2020 zu SpaceX kam, wird seinen Platz einnehmen.

In einer Mitarbeitermitteilung von CNBC sagte Koenigsmann, die Arbeit für Elon Musk sei die Ehre seines Lebens.

Weitere Informationen finden Sie im Insider-Bereich für Unternehmen.

Der stellvertretende Vorsitzende von SpaceX, Hans Koenigsmann, Elon Musks siebter Mitarbeiter des Unternehmens, gab am Dienstag bekannt, dass er in den Ruhestand treten will.

Er würde durch William Gerstenmaier ersetzt, einen ehemaligen NASA-Beamten, der vor einem Jahr der Raumfahrtgesellschaft beigetreten war, sagte er den Mitarbeitern.

In einer Mitteilung an SpaceX-Mitarbeiter Ende Januar wurde dies von gesehen CNBCKoenigsmann sagte, er denke über den Ruhestand nach und jetzt sei es an der Zeit, die Rolle an Gerstenmaier zu übergeben.

Koenigsmann sagte, er werde Teilzeit als technischer Berater für die Qualität und Zuverlässigkeit der SpaceX-Technik arbeiten. Er beschrieb die Arbeit für Elon Musk als die Ehre seines Lebens.

Gerstenmaier, der 2020 zu SpaceX kam, wird die Rolle des Vice President übernehmen. Während seiner vier Jahrzehnte bei der NASA war er fast 14 Jahre lang Associate Administrator für Human Exploration and Operations – die Hauptposition für die Leitung der NASA-Raumfahrtprogramme.

SpaceX reagierte nicht sofort auf die Bitte von Insider, sich zu Koenigsmanns Pensionsplänen zu äußern.

Weiterlesen: Durchgesickertes FAA-Dokument zeigt, dass SpaceX in Texas eigene Raketentreibstoffkraftwerke bauen will

Koenigsmann, ein deutscher Luft- und Raumfahrtingenieur, war der siebte Gesamtmietvertrag von Musk und der vierte technische Mitarbeiter des Raumfahrtunternehmens. Er trat 2002 bei, im selben Jahr, in dem SpaceX gegründet wurde, und war für viele Missionen und Starts des Unternehmens verantwortlich.

Bevor er zu SpaceX kam, promovierte er in Luft- und Raumfahrttechnik und Produktionstechnik an der Universität Bremen.

2014 wurde er mit dem ausgezeichnet NASA Distinguished Public Service Medal für seinen Beitrag zur Raumfahrtindustrie.

Koenigsmann sagte NASA-Historiker 2013 traf er Musk bei einem Raketenstart in der kalifornischen Mojave-Wüste. Danach kam Musk zu ihm nach Hause, um ihn zu interviewen, weil SpaceX kein Büro hatte.