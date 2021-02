Sind private Messaging-Apps der nächste Desinformations-Hotspot?

Wie ist Ihre Meinung? Bist du besorgt?

KEVIN Ehrlich gesagt, nicht wirklich?

Es ist offensichtlich nicht gut für die öffentliche Sicherheit, dass Neonazis, rechtsextreme Milizen und andere gefährliche Gruppen Wege finden, um zu kommunizieren und sich zu organisieren, und dass diese Wege zunehmend die Verschlüsselung von Ende zu Ende beinhalten. Wir haben das seit Jahren gesehen, Den ganzen Weg zurück bei ISIS, und das macht die Dinge für Strafverfolgungs- und Terrorismusbekämpfungsbeamte sicherlich schwieriger.

Gleichzeitig ist es ein echter Vorteil, diese Extremisten von den Mainstream-Plattformen zu entfernen, wo sie neue Unterstützer finden und die Verbreitungsmechanismen dieser Plattformen nutzen können, um ihre Botschaften an Millionen von Menschen zu verbreiten. Potenzielle Extremisten.

Die Art, wie ich es mir vorgestellt habe, ist eine Art epidemiologisches Modell. Wenn jemand krank ist und das Risiko besteht, andere zu infizieren, möchten Sie ihn idealerweise aus der allgemeinen Bevölkerung entfernen und unter Quarantäne stellen, auch wenn dies bedeutet, dass er an einem Ort wie einem Krankenhaus untergebracht wird, an dem es viele andere Kranke gibt.

Das ist eine ziemlich schlechte Metapher, aber Sie wissen, was ich meine. Wir wissen, dass Extremisten auf großen Mainstream-Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube nicht nur miteinander reden. Sie rekrutieren. Sie schließen sich völlig unabhängigen Gruppen an und versuchen dort Verschwörungstheorien zu säen. In gewisser Weise möchte ich lieber, dass 1000 hartgesottene Neonazis in einer verschlüsselten Chat-App gemeinsam schlechte Dinge tun, als dass sie 1000 verschiedene lokale Dogspotting-Gruppen oder was auch immer infiltrieren.

BRIAN Ich sehe, wohin du damit gehst!

Wenn Sie Facebook oder Twitter öffnen, sehen Sie als Erstes Ihre Zeitleiste, einen allgemeinen Feed, der die Beiträge Ihrer Freunde enthält. Sie können aber auch Beiträge von Fremden sehen, wenn Ihre Freunde sie weitergeleitet haben oder ihnen gefallen haben.

Wenn Sie Signal oder Telegramm öffnen, wird eine Liste der Gespräche angezeigt, die Sie mit Einzelpersonen oder Personengruppen führen. Um eine Nachricht von jemandem zu erhalten, den Sie nicht kennen, muss diese Person Ihre Telefonnummer kennen, um Sie zu kontaktieren.

Um unsere Analogie zu vervollständigen, sind Facebook und Twitter im Grunde Milliarden von Menschen, die in einem riesigen Auditorium zusammengepfercht sind. Verschlüsselte Messaging-Apps wie Signal und Telegramm sind wie hohe Gebäude mit Millionen von Menschen, aber jede Person lebt in einem privaten Raum. Die Leute müssen sich gegenseitig an die Türen klopfen, um Nachrichten zu senden, daher würde die Verbreitung von Desinformation mehr Aufwand erfordern. Im Gegensatz dazu können Fehlinformationen auf Facebook und Twitter innerhalb von Sekunden viral werden, da die Leute in diesem Auditorium alle hören können, was alle anderen schreien.