Der Mensch kauft ein altes Haus vom Hamsterer und deckt Bargeld, Silberdollar und Wertsachen auf

Ein Antiquitätenhändler in Kanada entdeckte, dass ein Akkumulator ein buchstäbliches Vermögen in seinem Inneren versteckte Haus.

Alex Archbold besitzt ein Geschäft namens Curiosity Inc. und betreibt einen Youtube-Kanal, der seine Kauf- und Verkaufsarbeiten für das Unternehmen aufzeichnet. Er vor kurzem gekaufte Inhalte eines Hauses, das einem Musiklehrer gehört hatte, obwohl er anscheinend nicht wusste, was sich darin versteckte.

Archbold wusste nicht, dass Bette-Joan Rac ein Ladenbesitzer war, bis er das Haus vom verstorbenen Musiklehrer kaufte. Die Sonne Berichte. Angeblich wusste der Antiquator nur, dass das Haus einen Flügel enthielt.

NYC REALTOR SHOCKS TIKTOK-BENUTZER MIT “SCHLECHTESTER WOHNUNG”: “KEIN WUNDER, NEW YORKER SIND WUT”

Sicher YoutubeArchbold dokumentierte seine Erkundungsreise nach Hause, die hauptsächlich darin bestand, durch Stapel von Kisten und Taschen zu stöbern. Einige Räume waren bis zur Decke mit Behältern gefüllt, von denen einige Designerkleidung enthielten, während andere voller Müll waren.

In anderen Räumen fand Archbold Silberdollar, mit Bargeld gefüllte Brieftaschen und Taschen mit Gold- und Diamantringen. Laut der Sonne beschrieb der Antiquar den ehemaligen Eigentümer des Hauses als Millionär. Er sagt, er kenne die Frau vor ihrem Tod, habe aber keine Ahnung, dass sie Wertsachen hinter ihrer Haustür versteckt habe.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Es wurden jedoch nicht alle Wertsachen an offensichtlichen Orten aufbewahrt. Berichten zufolge wurde ein teuer aussehender Ring in einem Schuh gefunden. Archbold fand auch kleine Silberbarren, die in einem Stapel Flugblätter versteckt waren.

Archbold sagte, er habe 10.000 Dollar ausgegeben, um den Inhalt des Hauses zu kaufen, und seitdem einen riesigen Gewinn gemacht. Nachdem er alles versteigert hat, schätzt er, dass er rund 400.000 US-Dollar verdient hat.