Der vermisste kanadische Schneemobilfahrer baute eine Schneehöhle, um zu überleben, bis die Retter eintreffen

Ein namenloser 17-Jähriger in BC baute sich nach Angaben von South Cariboo Search and Rescue eine Schneehöhle im Hinterland, um Schutz zu suchen, nachdem er von seiner Gruppe getrennt worden war .

Am Samstag gegen 18.15 Uhr wurde die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) im 100 Mile House über einen späten Schneemobilfahrer informiert.

Die Familie und Freunde des Teenagers waren auf einen Parkplatz zurückgekehrt, aber laut einer RCMP-Pressemitteilung ist er nie aufgetaucht.

Einige Mitglieder der Gruppe blieben auf dem Hügel und begannen zu suchen, während andere gingen, um South Cariboo Search and Rescue zu alarmieren, der sich an 100 Mile House RCMP wandte. South Cariboo SAR lokalisierte den Teenager schließlich und fand ihn “in gutem Zustand”, sagte der RCMP in einer Erklärung.