Der südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivist Erzbischof Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben

JOHANNESBURG, 26. Dezember (Reuters) – Erzbischof Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger und Veteran des südafrikanischen Kampfes gegen das weiße Minderheitenregime, ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben, teilte die Präsidentschaft mit.

1984 Tutu erhielt den Friedensnobelpreis für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die Apartheid. Ein Jahrzehnt später erlebte er das Ende dieses Regimes und leitete eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, die eingerichtet wurde, um die Gräueltaten dieser dunklen Tage aufzudecken.

Der freimütige Tutu wurde von Schwarzen und Weißen als das Gewissen der Nation angesehen, ein bleibender Beweis für seinen Glauben und seinen Geist der Versöhnung in einer gespaltenen Nation.

Bei ihm wurde Ende der 1990er Jahre Prostatakrebs diagnostiziert und in den letzten Jahren wurde er mehrmals wegen Infektionen im Zusammenhang mit seiner Krebsbehandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

„Der Tod des emeritierten Erzbischofs Desmond Tutu ist ein weiteres Kapitel der Trauer im Abschied unserer Nation von einer Generation außergewöhnlicher Südafrikaner, die uns ein befreites Südafrika hinterlassen haben“, sagte Präsident Cyril Ramaphosa.

„Desmond Tutu war ein Patriot ohnegleichen.“

Zur Todesursache machte die Präsidentschaft keine Angaben.

Tutu predigte gegen die Tyrannei der weißen Minderheit, aber auch nach ihrem Ende wankte er in seinem Kampf für ein gerechteres Südafrika nicht und forderte die schwarze politische Elite ebenso heftig zur Rechenschaft wie die Weißen Afrikaner.

In seinen späteren Jahren bedauerte er, dass sein Traum vom a „Regenbogen Nation“ musste noch wahr werden.

„Letztendlich ist er heute Morgen im Alter von 90 Jahren friedlich im Oasis Frail Care Center in Kapstadt gestorben“, sagte Dr. Ramphela Mamphele, amtierende Präsidentin des Erzbischofs Desmond Tutu IP Trust und Koordinatorin des Erzbischofs. in einer Erklärung im Namen der Familie Tutu.

EIN Gebrechliches Tutu wurde im Oktober in seiner ehemaligen Pfarrei St. George’s Cathedral in Kapstadt, die einst ein Zufluchtsort für Anti-Apartheid-Aktivisten war, zu einem besonderen Dankgottesdienst zu seinem 90. Geburtstag gesehen.

Erzbischof Desmond Tutu lacht, als sich die Menge versammelt, um seinen Geburtstag zu feiern, indem er am 7. Oktober 2017 vor der St. George’s Cathedral in Kapstadt, Südafrika, einen Bogen zu seinen Ehren enthüllt. REUTERS / Mike Hutchings Weiterlesen

Als „moralischer Kompass der Nation“ bezeichnet, hat sein Mut, soziale Gerechtigkeit zu verteidigen, auch wenn er ihn selbst sehr koste, immer durchleuchtet – und das nicht nur während der Apartheid. Er stritt sich oft mit seinen ehemaligen Verbündeten im regierenden African National Congress, weil sie es versäumt hatten, die Armut und die Ungleichheiten zu bekämpfen, die sie zu beseitigen versprochen hatten.

Mit einer Körpergröße von nur 1,80 m und einem ansteckenden Lachen trug Tutu dazu bei, weltweit populäre Kampagnen zu entfachen, die durch wirtschaftliche und kulturelle Boykotte für ein Ende der Apartheid kämpften.

In den 1980er Jahren sprach und reiste er unermüdlich und wurde zum Gesicht der Anti-Apartheid-Bewegung im Ausland, da viele Rebellenführer des ANC, wie Nelson Mandela, hinter Gittern saßen.

BELIEBTE KATHEDRALE

Ehrungen aus der ganzen Welt geströmt.

Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, begrüßte Tutu auf Twitter und sagte, er sei „ein Prophet und ein Priester, ein Mann der Worte und Taten“, während der extravagante britische Milliardär Richard Branson in einem Blogbeitrag sagte: Die Welt hat einen Riesen verloren. Er war ein mutiger Koch, ein schelmischer Genuss, ein tiefer Denker und ein lieber Freund.“

Tutu hat zahlreiche Märsche und Kampagnen zur Beendigung der Apartheid von den Eingangsstufen von St. George angeführt, die als „Volkskathedrale“ bekannt geworden ist und ein starkes Symbol der Demokratie ist.

Er war ein langjähriger Freund von Mandela und das Paar lebte zeitweise in derselben Straße im südafrikanischen Township Soweto. Damit ist die Vilakazi Street die einzige weltweit, in der zwei Friedensnobelpreisträger untergebracht waren.

„Seine charakteristischste Eigenschaft ist seine Bereitschaft, unpopuläre Positionen ohne Angst einzunehmen“, sagte Mandela über Tutu. „Eine solche Unabhängigkeit des Geistes ist für eine blühende Demokratie von entscheidender Bedeutung.“

Bei einem Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag in St. George’s hörten nur eine Handvoll Gläubige die Nachricht von Tutus Tod in einer kurzen Hommage von Reverend Michael Weeder, der vom alten Stuhl des Erzbischofs aus sprach und behauptete, es sei „einmal“ gewesen der Befehlspunkt wurde gefeiert“, bevor er die Gemeindemitglieder auffordert, in einem Moment der Stille den Kopf zu beugen.

„Es ist traurig, aber er war alt und hat seinem Land sehr gute Dienste geleistet, und es ist ein sehr schmerzlicher Verlust in einer Zeit, in der es eine Führungskrise im Land und in der Welt gibt“, sagte Ntokozo Mjiyako, ein 39-jähriger Anwalt ein Morgenspaziergang in Kapstadt.

