Du kannst Animal Crossing Star Shards jetzt auch im echten Leben als Süßigkeiten finden

Eine der beruhigendsten Aktivitäten in Animal Crossing: New Horizons wünscht sich Sterne in Nächten mit Meteoritenschauern. Es ist nicht nur entspannend, sondern seltene Sternfragmente wird am nächsten Morgen für jeden gewünschten Stern am Strand erscheinen. Jetzt können Sie Animal Crossing Star Shards in der realen Welt finden … in Bonbonform.

Laut der japanischen Nachrichtenseite SoraNews24, 7-Eleven Stores in Japan verkaufen jetzt Konpeito, eine traditionelle japanische Süßigkeit mit Animal Crossing-Themenverpackungen. Die Bonbonstücke sehen genauso aus wie die Scherben im Spiel und die Verpackung enthält Astronomer Celeste.

Diese Idee scheint uns naheliegend, da die Star Shards in Animal Crossing tatsächlich auf diesen Konpeito-Bonbons basieren, weshalb sie so geformt sind, wie sie im Spiel sind.Nun scheint es völlig offiziell, da diese speziellen Bonbons mit Animal Crossing hergestellt werden im Sinn.

Um dem Animal Crossing-Thema treu zu bleiben, gibt es in jeder Packung drei Süßigkeiten-Sorten. Eine Sorte sieht aus wie die normalen gelben Scherben, die Sie am häufigsten im Spiel finden.

Eine andere Sorte ist etwas größer und weiß, um die selteneren großen Fragmente darzustellen. Schließlich gibt es eine rosa Sorte, die die Fragmente von Steinbocksternen darstellt, die Ende Dezember und Anfang Januar durch Wunsch auf die Sterne gefunden werden können.

Sie können einige Fotos dieser entzückenden Star Shard Bonbons unten sehen.

Jede Packung Konpeito Star Shard Süßigkeiten kostet 149 Yen oder etwa 1,30 US-Dollar. Wir wären sicherlich versucht, mehrere Packungen zu kaufen, einige zum Essen und andere zum Schätzen, genau wie die Star Shards in unserem Spiel.