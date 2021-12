Austrian startet biometrische Plattform Star Alliance am Flughafen Wien

Austrian Airlines hat das biometrische Programm der Star Alliance am Flughafen Wien gestartet. Passagiere, die Mitglied des Miles & More Vorteilsprogramms sind, können die neuen kontaktlosen Verfahren nutzen.

Vielreisende können nach einmaliger Registrierung über die Miles & More App und Zustimmung zu den Servicebedingungen auf die kontaktlose Bordkartenkontrolle und einige schnelle Boarding-Gates zugreifen.

Am Flughafen Wien im Terminal 3 wurde eine spezielle Infrastruktur eingerichtet, die es den Passagieren auch ermöglicht, Gesichtserkennungstechnologie zu nutzen, ohne ihre Maske abzunehmen.

Die biometrische Plattform der Star Alliance verwendet eine Identifikationslösung basierend auf der Gesichtserkennungstechnologie NEC I: Delight. Bei der Registrierung werden die Mitglieder aufgefordert, ein Foto von sich zu machen, ihre Identität mit ihrem Reisepass zu bestätigen und die Fluggesellschaften und Flughäfen auszuwählen, an denen sie den Service nutzen möchten. Personenbezogene Daten wie Fotos und andere identifizierende Elemente werden verschlüsselt und sicher auf der Plattform gespeichert.

„Die Optimierung der Reiseprozesse hat für uns höchste Priorität. Dank biometrischer Technologie können wir unseren Vielreisenden mehr Reisekomfort und kontaktloses Reisen bieten. Einmal registriert, kann der kostenlose Service nun neben den Flughäfen München und Frankfurt auch für Austrian-, Lufthansa- und SWISS-Flüge an unserem Drehkreuz Wien genutzt werden“, so Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines.

„Trotz der Krise setzen wir unsere Qualitätsoffensive fort und investieren in innovative und digitale Lösungen. Miles & More Teilnehmer können dank biometrischer Technologie in Wien nahezu kontaktlos abheben. Wir freuen uns, als einer von drei deutschsprachigen Flughäfen diesen fortschrittlichen Service anbieten zu können“, sagt Julian Jäger, Co-CEO und COO der Vienna International Airport AG.

Lesen Sie unser Interview mit Patrick Sgueglia, Product Manager, Regulatory Services & Biometrics, Lufthansa, darüber, wie die Airline-Gruppe mit ihren Partnern zusammenarbeitet, um die Einführung von Biometrie an verschiedenen Touchpoints und Flughäfen jeder Größe zu ermöglichen.