Der Start des Starliner-Testfluges geht erst am 2. April zurück – Spaceflight Now

Der Start des nächsten Boeing-Testfluges für Starliner-Crew-Kapseln wurde frühestens auf den 2. April verschoben, nachdem die Arbeiter die durch einen Stromstoß während des Tests beschädigten Avionikeinheiten von Raumfahrzeugen ausgetauscht hatten.

Boeings zweite Orbitalflugtestmission (OFT-2) wird überprüfen, ob das Starliner-Raumschiff bereit ist, Astronauten später in diesem Jahr zum ersten Mal in die Umlaufbahn zu transportieren.

In einer Erklärung vom 17. Februar sagten Boeing und die NASA, der Start der OFT-2-Mission sei frühestens vom 25. März auf den 2. April verschoben worden. Die Verzögerung von acht Tagen wurde durch einen Stromstoß während der letzten Kontrollen des Raumfahrzeugs im Kennedy Space Center in Florida verursacht.

Laut Boeing ersetzten Techniker die von der Welle betroffenen Avionik-Einheiten. “Wir sorgen weiterhin für die Sicherheit unserer Raumfahrzeugprodukte und gehen auf neu auftretende Probleme rechtzeitig ein.”

Die NASA sagte, der Anstieg sei auf ein “Problem mit der Konfiguration der Bodenausrüstung” zurückzuführen.

Im vergangenen Monat haben Teams innerhalb des Handelsteams und der Frachtabfertigungsanlage in Kennedy das Besatzungsmodul und das Servicemodul des Starliner-Raumfahrzeugs angedockt. Das gesamte Raumschiff wurde kürzlich in einen anderen Bereich der Anlage verlegt, um seine Ladung gefährlicher Triebwerke aufzunehmen.

Die Triebwerke des Starliner verbrauchen eine giftige Mischung aus Hydrazin und Stickstofftetroxid zum Manövrieren im Weltraum. Die Arretierungsmotoren der Kapsel verwenden dieselbe leistungsstarke Kombination von Triebwerken.

Boeing sagte, es sei bereit für eine Missionsprobe mit Starliner-Flughardware und -software. Der End-to-End-Test simuliert eine Starliner-Mission vom Start bis zum Andocken an die Internationale Raumstation und vom Abdocken bis zur Landung, eine Wiederholung, die Boeing vor dem ersten Orbital-Testflug des Starliner im Jahr 2019 nicht durchgeführt hat.

Die OFT-2-Mission ist eine Wiederholung von Boeings OFT-1-Testflug im Dezember 2019. Softwareprobleme bei der OFT-1-Mission verhinderten, dass das Starliner-Raumschiff an der Raumstation andockte, und erzwangen eine frühe Landung unter Fallschirmen im White Sands Space Harbor. New-Mexiko.

“Die NASA arbeitet weiterhin mit Boeing zusammen, um sich auf diese erste Mission im Jahr 2021 vorzubereiten”, sagte Steve Stich, Direktor des kommerziellen Crew-Programms der NASA, in einer Erklärung. „Die Teamarbeit von Boeing und der NASA in allen Aspekten der Flugvorbereitung, einschließlich Abschlusszertifizierung, Gefahrenanalyse und Softwaretests, ist außergewöhnlich. Während dieser unbemannte Flugtest auf der Internationalen Raumstation ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur ersten Mission mit Starliner-Besatzung ist, die für später in diesem Jahr geplant ist, werden wir fliegen, wenn wir bereit sind.

Die Ingenieure überprüften etwa 95% der Empfehlungen, die von einem gemeinsamen NASA-Boeing-Überprüfungsteam ermittelt wurden, das Probleme untersuchte, die die OFT-1-Mission betrafen.

“Wir schätzen die enorme Arbeit, die die NASA vor dem Start leistet”, sagte John Vollmer, Vizepräsident von Starliner und Programmdirektor bei Boeing. “Wir sind voll in den Überprüfungsprozess der Agentur involviert, um das Vertrauen in das Raumschiff zu gewährleisten.”

Boeing sagte Anfang dieses Monats Die Ingenieure haben die “Requalifizierung” des Starliner-Softwarecodes abgeschlossen und damit den Weg für die End-to-End-Wiederholung geebnet, die bald beginnen soll.

Das Starliner-Raumschiff ist eines von zwei neuen Crew-Pods, mit denen Astronauten zur und von der Raumstation transportiert werden können. Die Crew Dragon-Kapsel von SpaceX flog im vergangenen Mai zum ersten Mal mit Astronauten, aber Boeings Softwareprobleme haben das Starliner-Programm um mehr als ein Jahr verzögert.

Die NASA hat mit Boeing und SpaceX einen Vertrag über die Entwicklung der neuen Crew-Kapseln abgeschlossen, um die Abhängigkeit der USA vom russischen Sojus-Raumschiff für Astronautentransportdienste zu beenden.

Unter der Annahme, dass der einwöchige OFT-2-Testflug gut verläuft, hofft Boeing, bereits im September den ersten Crew-Flugtest des Starliner mit einer dreiköpfigen Besatzung starten zu können. Die drei Astronauten werden an der Raumstation andocken, wo sie voraussichtlich ein bis zwei Wochen verbringen werden, bevor sie zur Erde zurückkehren.

Nach dem Flugbesatzungstest wird die NASA den Starliner für die Durchführung operativer Besatzungsrotationsmissionen zur Raumstation zertifizieren. Boeing hat einen Vertrag mit der NASA über mindestens sechs von ihnen, die jeweils vier Astronauten befördern und eine Laufzeit von bis zu sieben Monaten haben.

Sobald das Starliner-Raumschiff eingeschaltet ist, wird Boeing die Kapsel in das vertikale Integrationszentrum der United Launch Alliance an der Space Force-Station in Cape Canaveral überführen. Die dortigen Krane werden das Raumschiff nächsten Monat über seinen Atlas 5-Träger heben, einige Wochen vor dem geplanten Starttermin am 2. April.

E-Mail an den Autor.

Folgen Sie Stephen Clark auf Twitter: @ StephenClark1.