Fortnite Leak enthüllt den bisher seltsamsten Crossover

Ein neuer Vierzehn Tage Leck enthüllte den bisher seltsamsten Crossover des Spiels. Fortnite stößt heutzutage auf alle. Von Marvel und Star Wars bis zur NFL und Gott des KriegesEpic Games ist mit den Frequenzweichen völlig verrückt geworden. In diesem Prozess gab es einige seltsame, aber nicht mehr als Peter Griffin. Das ist richtig, nach einem neuen Leck, a Vierzehn Tage X. Familienmensch Die Frequenzweiche ist offenbar in Arbeit.

Das ist natürlich aus einer Vielzahl von Gründen seltsam. Für ein, Vierzehn Tage wird oft für Kinder beworben. Familienmensch ist wirklich nichts für Kinder. Es ist auch nicht Mitte der 2000er Jahre. Während F.Amily Kerl läuft noch, es ist bei weitem nicht mehr so ​​beliebt wie früher. Trotz alledem sieht es so aus, als ob Epic Games plant, Peter Griffin zum Spiel hinzuzufügen, was bedeutet, dass Sie möglicherweise bald ein Team aus Batman, Ninja, Master Chief und Peter Griffin haben werden. Und wenn dieses mentale Bild nicht verrät, wie seltsam Videospiele geworden sind oder zumindest wie Vierzehn Tage Ich habe es verstanden, also weiß ich nicht, was los ist.

Das Leck selbst ist ein Zeichen für eine neue Datenerfassung, und zwar dank Neu Straßenkämpfer Schönheitsprodukte hinzugefügt. Bis jetzt hat das Datamin noch keine Haut enthüllt, aber es hat die folgende Hintergrundstruktur gezogen:

Family Guy Collab bald? Augen Diese Backbling-Textur wurde mit Street Fighter-Kosmetik entschlüsselt (via: @GMatrixGames) pic.twitter.com/pmHRd3fjgE – HYPEX (@HYPEX) 21. Februar 2021

Jetzt gibt es nur noch zwei Erklärungen dafür im Spiel: Die erste ist, was die obigen Spekulationen vermuten lassen: Peter Griffin kommt dazu Vierzehn Tage. Die einzig mögliche Erklärung ist, dass jemand bei Epic Games ein bisschen Spaß hat und sowohl Dataminer als auch Fans rumhängt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Epic Games dieses Leck in keiner Weise kommentiert. Wenn sich dies ändert, werden wir die Geschichte mit dem aktualisieren, was sie zu sagen hat.