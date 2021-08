Der Start des Boeing Starliner verzögert sich erneut, da er zur Fehlerbehebung ins Werk zurückkehrt

Die Starliner-Astronautenkapsel von Boeing wird nicht zur Internationalen Raumstation ISS gestartet, bis sie einer „tieferen Fehlersuche“ unterzogen wurde, um ein Problem mit festsitzenden Antriebssystemventilen zu beheben. laut einer Pressemitteilung des Unternehmens. Diese Fehlersuche besteht darin, die Kapsel aus der Atlas-V-Rakete, an die sie gekoppelt wurde, zu entfernen und zu Boeing zurückzubringen.

Der erste Startversuch der Raumsonde Ende letzten Monats wurde Stunden vor dem Abheben gereinigt nachdem die Ingenieure bemerkten, dass eine Gruppe von Kraftstoffventilen im Antriebsbereich des Starliner nicht wie programmiert positioniert war. Dieses Ventilproblem, dessen Ursache ein Rätsel bleibt, ist die letzte technische Situation, um Starliner zu verfluchen Fast zwei Jahre nachdem die Kapsel 2019 bei ihrem ersten Versuch, die Raumstation zu erreichen, gescheitert ist.

Mit einer klaren Lösung für das immer noch schwer fassbare Ventilproblem wird die Notwendigkeit, Starliner zurück in den Hangar zu bringen, Boeings Pläne für den Start in diesem Monat zunichte machen, und eine Unterbrechung anderer Linienflüge könnte die Verspätung um mehrere Monate verlängern. Laut Boeing-Vizepräsident John Vollmer, “wird das Unternehmen weiterhin an dem Problem der Starliner-Fabrik arbeiten und hat beschlossen, sich aus diesem Startfenster zurückzuziehen, um Platz für andere nationale vorrangige Missionen zu machen.” Der neue Starttermin muss gemeinsam von NASA, Boeing und der United Launch Alliance festgelegt werden, sobald das Problem mit den Ventilen gefunden und gelöst ist.

Starliners Mission, genannt Orbital Flight Test 2 oder OFT-2, wäre eine Testmission von etwa zehn Tagen ohne Menschen an Bord. Er ist dabei, von Florida auf einer Atlas-5-Rakete der United Launch Alliance abzuheben, zur Raumstation zu fliegen, ein sauberes Andockverfahren zu demonstrieren und etwa zehn Tage lang angedockt zu bleiben, bevor er zur Erde zurückkehrt. Es ist ein Cover von sein erster Versuch im Dezember 2019, als ihn ein Mischmasch von Softwareproblemen daran hinderte, die Raumstation zu erreichen, und erzwungene vorzeitige Rückkehr zwei Tage nach dem Start.

Boeing sagte, die Software sei nicht schuld für das neue Ventilproblem von Starliner und hat in früheren Erklärungen darauf hingewiesen, dass es sich um ein komplexeres Hardwareproblem handelt. Aerojet Rocketdyne, der das Starliner-Antriebssystem lieferte, zu dem die Ventile gehören, arbeitet mit Boeing und der NASA zusammen, um dem Problem auf den Grund zu gehen.