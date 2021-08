Oilers stehen Fragen zu Toren auf NHL-Ebene und bei Minderjährigen gegenüber

Es gibt keine faszinierendere Position in der Organisation der Edmonton Oilers als die des Torhüters. Keine Position verursacht mehr Bestürzung im Oil Country. Während die Oilers alle Spielsteine ​​in der Front und in der Verteidigung zu haben scheinen, um den Stanley Cup zu spielen, kann dies zwischen den Pfosten nicht gesagt werden.

Oilers-Fans hofften, dass GM Ken Holland in dieser Nebensaison einen Elite-Torwart gewinnen könnte, aber GM Mike Smith, 39, ist zurückgetreten zu einem Zweijahresvertrag über 4,4 Millionen US-Dollar. Holland fand auch keinen Abnehmer für den Vertrag von Mikko Koskinen, der jetzt ein Jahr auf seinem AAV (durchschnittlicher Jahreswert) von 4,5 Millionen US-Dollar hat. Er behielt Stuart Skinner, die Edmonton Hope Basin-Klasse, mit a zweijähriger zweistufiger Vertrag der einen AAV von 750.000 US-Dollar trägt.

Fast überall auf der Tiefenkarte ist eine Intrige im Objektiv zu finden. Lassen Sie uns versuchen, dieses Puzzle zusammenzusetzen, indem wir die Torhüter von Oilers von oben nach unten betrachten.

Mike Smith

Smith war Edmontons größte und angenehmste Überraschung der Jahre 2020-21 und brachte die Vorsitzenden-GMs zum Schweigen, die es waren allgemein kritisch von Hollande, der den ehemaligen All-Star im Oktober letzten Jahres zu einem Einjahresvertrag über 2 Millionen US-Dollar neu unterschrieb.

Nachdem Smith die ersten 13 Spiele der Oilers mit einer unbekannten Verletzung verpasst hatte, trat er in 32 der verbleibenden 43 Spiele mit 21-6-2 auf. Er erzielte 2,31 Tore gegen den Durchschnitt (GAA) und sparte einen Prozentsatz von 0,923 (SV%), seinen besten in neun Spielzeiten. Edmonton belegte den vierten Platz in der North Division-Wertung, als Smith am 7. Februar aus der verletzten Reserve zog, um die Saison auf dem zweiten Platz zu beenden.

Smith ging 0-4 in den Playoffs, als Edmonton in der ersten Runde von den Winnipeg Jets gefegt wurde. Obwohl er seine Leistung nicht auf die nächste sprichwörtliche Stufe hievte und im Laufe der Serie einen GAA von 2,40 und einen SV% von 0,912 erzielte, war Smith kaum für den schockierenden, erschütternden Verlust verantwortlich.