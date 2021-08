Zarco stellt im ersten Training der österreichischen MotoGP einen neuen Rundenrekord auf | Rennnachrichten

SPIELBERG (Österreich): WM-Herausforderer Johann Zarco war im österreichischen MotoGP-Auftakttraining am Freitag Schnellster und stellte einen neuen Rundenrekord auf dem Red Bull Ring auf.

Während die Boxengasse am Donnerstag noch von der Ankündigung von Yamahas Suspendierung von Maverick Vinales summte, war Zarco, Zweiter im Meisterschaftsrennen, auf der Strecke in bester Verfassung.

Der Franzose war mit 1 Minute 22,827 Sekunden 0,798 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Joan Mir, dessen Suzuki Ecstar-Teamkollege Alex Rins die Top 3 komplettierte.

Hondas Takaaki Nakagami, der Viertschnellste, war der einzige andere Fahrer, der um eine Sekunde an Zarco herankam.

Aleix Espargaro (Aprilia) hatte mit seinem RS-GP einige Schwierigkeiten, fuhr aber trotzdem die fünftschnellste Zeit der Session.

Auch der WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo hatte gegen Ende der Session ein Problem und wurde Sechster.

Der Franzose ist an diesem Wochenende der einzige Monster Energy Yamaha-Fahrer nach der Suspendierung von Vinales.

Yamaha sagte am Donnerstag, dass die Aktionen des Spaniers beim GP der Steiermark am vergangenen Wochenende “erheblichen Schaden am Motor seines YZR-M1-Motorrads hätten verursachen können, was zu einer ernsthaften Gefahr für den Fahrer selbst hätte führen können. sogar und möglicherweise eine Gefahr für alle darstellen”. andere Fahrer im MotoGP-Rennen.”

Das zweite freie Training am Freitag beginnt um 12:10 Uhr GMT.

Bestzeiten seit dem ersten Training:

1. Johann Zarco (FRA / Ducati-Pramac) 1min 22,827sek, 2. Joan Mir (ESP / Suzuki) bei 0.798, 3. Alex Rins (ESP / Suzuki) 0.903, 4. Takaaki Nakagami (JPN / Honda-LCR) 0.963 , 5. Aleix Espargaro (ESP / Aprilia) 1.014, 6. Fabio Quartararo (FRA / Yamaha) 1.038, 7. Alex Marquez (ESP / Honda-LCR) 1.054, 8. Francesco Bagnaia (ITA / Ducati) 1.076, 9. Marc Marquez (ESP / Honda) 1140, 10. Jorge Martin (ESP / Ducati-Pramac) 1 210