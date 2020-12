Der Sonnensturm brodelt – keine Hoffnungen mehr auf Nordlicht in Deutschland

vonTanja Banner daraus schließen

Die Sonne schleudert geladene Teilchen zur Erde. In Deutschland wurde Nordlicht erwartet – aber der erwartete Sonnensturm war bei weitem nicht so stark wie erwartet.

Eine gewalttätige Sonneneruption schleudert geladene Teilchen aus dem Sonne Richtung Erde .

schleudert geladene Teilchen aus dem Richtung . Experten erwarteten das Sonnensturm Aurora bis nach Deutschland bringt – aber das ist nicht der Fall.

bis nach bringt – aber das ist nicht der Fall. Das Weltraumforschung versucht, Weltraumwetter vorhersagen – weil Sonnenstürme kann gefährlich sein.

Update vom Freitag, 11. Dezember 2020, 9.15 Uhr: Das Sonnensturmwer hatte das Potenzial Nordlicht bis nach Deutschland zu bringen ist offenbar weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Dies berichtet das “Space Weather Prediction Center” der US-Wetteragentur NOAA. Daher wurde das erwartet Sonnensturm für den 10. und 11. Dezember auf Kategorie G1 herabgestuft. Die Wahrscheinlichkeit, Nordlichter in Deutschland zu sehen ist also sehr klein geworden.

Nordlichter in Deutschland: Experten zufolge ist es so sichtbar

Update von Donnerstag, 10. Dezember 2020, 12:10 Uhr .: Nach einem gewalttätigen Sonneneruption am 7. Dezember die ersten Ableger der Partikel, die dazu führen Erde waren auf dem Weg, angekommen. Das berichtet das „Weltraumwetter-Vorhersagezentrum“ die US-Wetteragentur NOAA. Das Weltraumwetter-Experten aus den USA dämpfen jedoch die Hoffnung Nordlicht bis zu Deutschland. Sie sagen weiterhin eins geomagnetischer Sturm der Stufen G3 (stark) und G2 (mäßig) für den 10. und 11. Dezember schreibe darüber: “Das Vertrauen, dass der Sturm diese Werte erreichen wird, nimmt ab.”

Aber auch wenn das so ist Sturm im Erdmagnetfeld sollte so stark sein, dass Nordlichter in Deutschland ist möglich: In weiten Teilen des Landes dominieren Wolken den Himmel und verhindern den Blick auf alles, was erscheinen könnte Nordlicht.

Sonnensturm auf dem Marsch – sehen Sie das Nordlicht in Deutschland?

Erster Bericht vom Mittwoch, 9. Dezember 2020: Frankfurt – Die Sonne wird derzeit selten am Himmel gesehen, normalerweise kommt es nicht gegen eine dichte Wolkendecke. Aber selbst wenn Sie die Sonne nicht direkt sehen können, wirkt sich ihre Aktivität direkt auf sie aus Erde. Erst am 7. Dezember 2020 wurde es stärker Sonneneruptionein sogenannter koronaler Massenauswurf, der in den kommenden Tagen die Erde beeinflussen wird.

Während des Mittwochs (9. Dezember) werden das Plasma und die Strahlung von der Sonneneruption in die Richtung Erde wurden geworfen, wahrscheinlich die Erdatmosphäre erreichen, prognostiziert das “Space Weather Prediction Center” der US-Wetteragentur NOAA. Das Erdmagnetfeld lenkt die Strahlung auf die Polen von wo aus Luftmoleküle zum Glühen angeregt werden – Nordlicht entsteht.

Sonnensturm auf dem Anflug: Nordlicht über Deutschland möglich

Zuerst wird die Ankunft von Plasma und Strahlung ein kleiner Sturm der Kategorie G1 im Erdmagnetfeld auslösen, erwarten die Experten aus den USA. Sollte die Schwankungen im Magnetfeld hör auf, erwarten sie Weltraumwettervorhersagen sogar ein starker Sturm der Stufe G3 am 10. Dezember, für den 11. Dezember Sonnensturm Nach alldem habe noch die Stärke G2.

9. Dezember 2020: leichter Sonnensturm (Kategorie G1) erwartet

10. Dezember 2020: Starker Sonnensturm (Kategorie G3) möglich

11. Dezember 2020: Mäßiger Sonnensturm (Kategorie G2) möglich

Sonnensturm der Kategorien G2 und G3: Visuelle Aurora Borealis in Deutschland möglich

Eins Sonnensturm Diese Stadien könnten sogar in sein Deutschland Zum Nordlicht Sorge: Die “Nordlichtvorhersage Deutschland” berücksichtigt Sonnenstürme die Kategorien G2 und G3 “ideal” mit deutlich sichtbare Aurora Borealis in Norddeutschland und immer noch fotografisch wahrnehmbare Aurora Borealis Im Süden des Landes.

Nordlichter über Deutschland: Schwer vorherzusagen

Nordlicht tritt normalerweise an den Polen auf und wird auch genannt Aurora borealis (Nordlichter) und Aurora australis (Südlichter) bekannt. Aber gelegentlich kannst du Nordlicht auch in Deutschland sehen. Im Durchschnitt gibt es nach Angaben der Arbeitsgruppe Meteore eV (AKM eV) in Deutschland zehn bis zwanzig Aurora-Sichtungen pro Jahr.

Wie man das Nordlicht in Deutschland beobachtet

Tritt normalerweise Nordlicht In einer Höhe von 65 bis 400 Kilometern wird es gelegentlich auch bis zu einer Höhe von 1200 Kilometern beobachtet. Das Prognose Das Phänomen ist jedoch schwierig. Im Allgemeinen kann man ungefähr 24 bis 36 Stunden nach einem bekommen koronaler Massenauswurf das Sonne mit Aurora auf der Erde Berechnen Sie, denn so lange dauert es, bis die Partikel die Erde erreichen und geomagnetische Störungen im Erdmagnetfeld auslösen. Aber ein Sonneneruption bedeutet nicht in jedem Fall, dass es später auf der Erde sein wird Nordlicht gibt zu sehen: Die Emission muss die Erde treffen und dann ist es Prognosewie stark das ist Nordlicht wird schwierig.

Das gibt es tatsächlich Nordlichter in Deutschland, du solltest einen bekommen so dunkle und wolkenfreie Beobachtungsstelle wie möglich mit einer klaren Sicht Norden Suche. Weil es dort sein wird Nordlicht kann normalerweise ziemlich tief über dem Horizont gesehen werden. Wer in der südlichen Hemisphäre Nordlicht will zuschauen muss aber nach süden schauen.

Sonnenstürme gefährden Satelliten, Flugzeuge und Stromnetze

Sonnenstürme lösen Nordlicht aus – aber sie haben auch eine weitaus gefährlichere Seite: Sie entstehen elektromagnetische FelderDies kann insbesondere für Satelliten und Flugzeuge gefährlich sein. Sie sind besonders zuverlässig für den Flugverkehr Weltraumwettervorhersagen wichtig, da dann andere Routen geflogen werden oder die Höhe an die Vorhersage angepasst wird. Stärke Sonnenstürme kann auch Spannungsschwankungen im Stromnetz verursachen oder Funksignale stören. (Tanja Banner)