Der seltsame neue Stern, der durch die Kollision weißer Zwerge entstanden ist, ist anders als alles, was wir zuvor gesehen haben

Weit, weit in die Zukunft wird unsere Sonne ein weißer Zwergstern, ein dichter, toter Überrest von sich. Es gibt viele weiße Zwerge, die im Kosmos versteckt sind, und manchmal kollidieren sie. Astronomen glauben, dass die Verschmelzung zweier weißer Zwerge eine Art Stern hervorgebracht haben könnte, der zuvor nicht gesehen wurde, eine Art Zombieofen, der von den Toten auferweckt wurde. Bei Betrachtung im Röntgenlicht leuchtet der Nebel um diesen neuen Stern dank Neongas leuchtend grün.

das Die Europäische Weltraumorganisation hat eine ungewöhnliche Ansicht des Sterns veröffentlicht Montag: “Dieses Bild zeigt eine neue Art von Stern, die noch nie zuvor im Röntgenlicht gesehen wurde.” Der Stern J005311 befindet sich in einer dichten Staub- und Gaswolke – einem Nebel – bekannt als IRAS 00500 + 6713.

das Der Stern erregte 2019 erstmals die Aufmerksamkeit der Astronomenund das war offensichtlich eine lustige Sache. “Zu der Zeit berichteten Astronomen bereits, dass das Objekt sehr hohe Windgeschwindigkeiten hat und zu hell und daher zu massiv ist, um ein gewöhnlicher weißer Zwerg zu sein.” ESA sagte in einer Erklärung Montag.

Ein Team unter der Leitung eines Astrophysikers Lydia Oskinova von der Universität Potsdam in Deutschland hat den Stern mit Hilfe der ESA neu betrachtet XMM-Newton-Röntgenteleskop. Das Team veröffentlichte eine Artikel über den Stern in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics Im Dezember.

Kollisionen mit weißen Zwergen können für die beteiligten Sterne zerstörerisch sein, aber diese weißen Zwerge folgten nicht dem typischen Spielbuch. Laut ESA schlägt das Team vor, dass “das, was wir auf dem Bild sehen, eine neue Art von Röntgenquelle ist, die durch die Fusion zweier weißer Zwerge angetrieben wird”.

Röntgenteleskope wie XMM-Newton ermöglichen es uns, kosmische Objekte anders zu sehen als optische Teleskope wie NASA Hubble. “Viele Himmelsobjekte erzeugen Röntgenstrahlen in extrem heftigen Prozessen”, ESA sagte. XMM-Newton kann diese Aktion sehen und zu unserem Verständnis von beitragen Nebel, Galaxien, Supernovae und Schwarze Löcher.

Die neue Röntgenstudie liefert ein vollständigeres Bild davon, was mit dem Stern im Nebel los ist. Sein Schicksal ist besiegelt. Die ESA sagte, es sei sehr instabil und würde wahrscheinlich innerhalb von 10.000 Jahren zu einem Neutronenstern zusammenbrechen – was passiert, wenn einem Stern am Ende seines Lebens der Treibstoff ausgeht. Aber es wird großartig gewesen sein, solange es dauert.

