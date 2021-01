Moise Kean: Carlo Ancelotti sagt, Everton sei offen für Gespräche mit PSG über einen dauerhaften Transfer für Stürmer | Fußballnachrichten

Carlo Ancelotti sagte, Everton sei bereit, die Zukunft von Moise Kean mit Paris Saint-Germain zu besprechen, wenn der Stürmer über seine Leihfrist hinaus in Frankreich bleiben möchte.

Kean kam im Oktober und Anfang dieses Monats von Everton zu PSG Sky Sports Nachrichten berichteten, dass die französischen Meister in Verhandlungen waren, um den Deal für rund 31 Millionen Pfund dauerhaft zu machen.

Der neue Trainer Mauricio Pochettino freut sich darauf, den 20-Jährigen zu behalten, der in 18 Champions League- und Ligue 1-Spielen 11 Tore erzielt hat.

Everton ist bereit, über einen dauerhaften Umzug nachzudenken, solange sie mehr als die 27 Millionen Pfund zurückerhalten können, die sie Juventus im August 2019 gezahlt haben, und Ancelotti betonte, es sei wichtig, dass Kean glücklich sei, wo dass es nächste Saison endet.

Bild:

Moise Kean hat in 18 Spielen für PSG 11 Tore erzielt, als er von Everton für eine Saison ausgeliehen wurde



“Er hat eine sehr gute Erfahrung in Paris Saint-Germain”, sagte Everton-Manager. Sky Sports Nachrichten. “Er erzielt viele Tore, er zeigt seine Qualität. Er ist unser Spieler und wird im Juni zurück sein.

“Wir müssen die ganze Zeit berücksichtigen, was der Spieler denkt, weil die Spieler Menschen sind. Wenn der Spieler zurückkommen will, werden wir uns freuen, ihn zu haben. Wenn der Spieler bei Paris Saint-Germain bleiben will, müssen wir.” mit Paris Saint-Germain zu sprechen.

Bild:

Kean spielte diese Saison gerne vor Kylian Mbappe



“Was auch immer der Spieler mag, ich möchte keinen Spieler, der nicht glücklich ist zu kommen [back]. Wenn der Spieler gerne kommt, ist er willkommen. “”

Nach Ancelottis Kommentaren bestätigte Pochettino auch, dass er beabsichtige, mit Keans Zukunft zu sprechen, und sagte, er stehe in ständigem Dialog mit dem Sportdirektor des Clubs, Leonardo, über Transfers in diesem Monat. -diese.

Der italienische Nationalspieler Kean blüht in der französischen Hauptstadt und spielt neben Neymar und Kylian Mbappe, im Gegensatz zu seiner Zeit im Goodison Park, wo er mit 37 Toren in 37 Spielen nur schwer einen guten Eindruck hinterlassen konnte.

“Sie sind zwei der größten Spieler der Welt. Ich bin sehr glücklich, mit ihnen zu spielen. Ich lerne viel von diesen Führungskräften.”

In der Zwischenzeit hat Ancelotti angesichts der Oberschenkelverletzung von Dominic Calvert-Lewin Berichte, die Everton mit Josh King aus Bournemouth in Verbindung bringen, beiseite geschoben und darauf bestanden, dass er sich auf die ihm zur Verfügung stehenden Spieler konzentrieren muss.

“Ja, sicher, wir sind nicht glücklich, es herauszubringen, aber wir müssen uns anpassen können”, sagte Ancelotti. “Verletzungen sind ein Teil unseres Lebens, es kann wichtigen Spielern passieren, deshalb beschwere ich mich nie darüber, dass der Spieler ausfällt. Leider beschwere ich mich manchmal über die Spieler [who are playing] Und hier ist das Problem. “

Auf die Frage nach King fügte er hinzu: “Ich muss mich auf die Spieler konzentrieren, die ich habe, auf Cenk (Tosun), der nach einer Verletzung zurückgekommen ist, um Anthony Gordon vorne zu verbessern, um Richarlison zurückzubringen, das ist unser Denken dieser Moment.

“Dominic Calvert-Lewin zu ersetzen wird nicht einfach sein, aber wir müssen uns anpassen und den Spielern vertrauen, die wir haben.”

