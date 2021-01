Signal- und Telegramm-Downloads nehmen nach der Aktualisierung der WhatsApp-Datenrichtlinie zu

Die rasanten Downloads dieser beiden Apps erfolgen, nachdem WhatsApp am 4. Januar ein Update seiner Datenschutzrichtlinie veröffentlicht hat. Seit 2016 hat WhatsApp einige Daten mit Facebook geteilt. Bisher hatten Benutzer jedoch die Möglichkeit, dies nicht zu tun.

Ab dem 8. Februar werden Benutzer in der App aufgefordert, den aktualisierten Bedingungen zuzustimmen, um WhatsApp weiterhin nutzen zu können. Benutzer in Europa und Großbritannien sehen aufgrund der Datenschutzbestimmungen in diesen Ländern eine andere Meldung.

WhatsApp-Nachrichten werden jedoch verschlüsselt, was bedeutet, dass Facebook ihren Inhalt nicht sehen kann. WhatsApp sammelt jedoch viele andere Daten, die mit der Muttergesellschaft geteilt werden können.

Diese Daten enthalten Kontoregistrierungsinformationen wie Ihre Telefonnummer, Transaktionsdaten, Serviceinformationen, Informationen darüber, wie Sie mit anderen interagieren, einschließlich Unternehmen, wenn Sie den Service nutzen, und Informationen zum mobilen Gerät.

In einer Erklärung am Montag sagte WhatsApp, dass dieses Update die Privatsphäre von Nachrichten, die an Freunde und Familie gesendet werden, nicht beeinträchtigt. Er sagte, das Update werde “Änderungen im Zusammenhang mit den Nachrichten eines Unternehmens auf WhatsApp enthalten, die optional sind und zusätzliche Transparenz darüber bieten, wie wir Daten sammeln und verwenden”.

WhatsApp sagt Mit Facebook geteilte Daten werden verwendet, um die Infrastruktur zu verbessern, die Sicherheit zu fördern und die Dienste zu verfeinern, indem Vorschläge gemacht oder Funktionen und Inhalte angepasst werden. Dies könnte auch die Integration von Produkten der Marken Facebook und WhatsApp umfassen.

Nach der Ankündigung forderte Elon Musk, CEO von Tesla, seine Twitter-Anhänger auf letzte Woche “Signal verwenden”.

Signal berichtete letzte Woche, dass sich Bestätigungscodes, die per SMS an Benutzer gesendet wurden, um die App zu verwenden, aufgrund der hohen Nachfrage verzögert haben. Signal sagte, es wurden zusätzliche Server hinzugefügt, um den Zustrom neuer Benutzer zu bewältigen.

“Wir brechen weiterhin Verkehrsrekorde und erhöhen die Kapazität, da immer mehr Menschen akzeptieren, wie sehr sie die neuen Bedingungen von Facebook nicht mögen”, sagte Signal in einem Tweet. “Wenn Sie in letzter Zeit keine neue Gruppe erstellen konnten, versuchen Sie es erneut. Neue Server stehen bereit, um Sie zu bedienen.”

Trotz des Anstiegs der Downloads von Signal und Telegramm hat WhatsApp laut Adam Blacker, Vice President of Insights bei Apptopia, keinen Rückgang verzeichnet.

“Es ist zu tief verwurzelt. Ich denke, es gibt eine sehr kleine Anzahl von Menschen, die WhatsApp täglich verwenden und es kürzlich löschen”, sagte Blacker gegenüber CNBC per E-Mail.

„Sogar diejenigen, die Signal oder Telegramm herunterladen und verwenden, werden WhatsApp weiterhin verwenden, da sich dort die meisten ihrer Freunde und Familienmitglieder befinden. Sie können mit einigen Leuten auf Signal sprechen, aber weiterhin mit ihrer Mutter chatten WhatsApp. “