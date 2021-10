Der Schlüssel zu einem robusten langfristigen Wachstum einer Volkswirtschaft

Der französische Ökonom Philippe Aghion. (Foto von Eric PIERMONT / AFP) (Foto von ERIC PIERMONT / AFP über … [+] Getty Images) AFP über Getty Images



Ein neues Buch, das überall in Frankreich erhältlich ist, gibt den Amerikanern dringend benötigte Einblicke in die Quellen des Wirtschaftswachstums und die Arten von Politiken, die es fördern. Titel in der englischen Übersetzung Die Macht der schöpferischen Zerstörung: Wirtschaftlicher Umbruch und der Reichtum der Nationen und geschrieben von Philippe Aghion, Céline Antonin und Simon Bunel basiert das Buch auf dem Werk des großen österreichischen und liberalen Ökonomen Joseph Schumpeter, der den Begriff „kreative Zerstörung“ geprägt hat. Die Leser werden zweifellos überrascht sein, Argumente dieser Art aus einem weniger liberalen Frankreich zu lesen, und sie werden noch überraschter sein, zu erfahren, dass der Hauptautor einst Mitglied der französischen Kommunistischen Partei war. Aber Menschen können sich ändern. Und jeder in Washington täte gut daran, diesen Band sorgfältig zu lesen.

Die Autoren verwenden vier prägnante Punkte, um Schumpeters Gedanken zu formulieren: Erstens steht Innovation, getragen von einer breiten Wissensverbreitung, im Zentrum des Wachstumsprozesses jeder Volkswirtschaft. Zweitens kann eine Wirtschaft Innovationen fördern, indem sie denjenigen Anreize bietet, die das Risiko eingehen, nach etwas Neuem zu suchen, einschließlich des Schutzes von Privateigentum, insbesondere geistigem Eigentum. Solche Schutzmechanismen – Patente und Urheberrechte – ermöglichen es Innovatoren nicht nur, von den Erträgen ihrer Innovationen zu profitieren, sondern sie ermutigen sie auch, ihre Ideen weit zu verbreiten, indem sie die Angst vor Usurpation beseitigen. Da Innovatoren, Schöpfer Neu, zerstören Altmodisch besteht ein drittes Element des Prozesses darin, etablierte Akteure daran zu hindern, Innovationen zu blockieren, die sie verdrängen würden. Viertens braucht kreative Zerstörung auch einen aktiven Finanzsektor, um Innovationen zu praktischer und kommerzieller Wirkung zu bringen.

Agion und. Al. Verwenden Sie diese Struktur, um eine willkommene Abkehr von der fast ausschließlichen Betonung der Kapitalakkumulation zu bieten, die sowohl in der Standard- als auch in der marxistischen Wachstumstheorie verwendet wird. Anstelle dieses üblichen, aber eher begrenzten Ansatzes nutzen sie den Fokus auf Innovation, um das Wachstumsdenken in das soziale und politische Klima eines Landes zu integrieren. So finden sie beispielsweise die Wurzeln der britischen Industriellen Revolution des späten 18. Gleichzeitig förderte es Innovation und unzählige innovative Spillover durch die weite Verbreitung von Wissen, förderte aber auch das Wachstum des Finanzwesens, um allen Erfindungsreichtum in die Praxis umzusetzen.

Die Autoren untermauern ihre Argumente mit einer Reihe statistischer Quellen, die die Entwicklung dieser Veränderungen in Großbritannien und ganz Westeuropa verfolgen. Ihr jüngster Beweis sind beeindruckende Schätzungen der realen Pro-Kopf-Einkommen, die zeigen, wie sich diese nach jahrhundertelanger Stagnation im 19. Jahrhundert verdreifacht und seitdem verzehnfacht haben.

Sie verwenden einen ähnlichen Ansatz und eine ebenso einfallsreiche Verwendung von Daten, um die Frage der Einkommensungleichheit zu untersuchen, die heute ein großes Problem darstellt. Statt der heute hierzulande üblichen Parolen und Posen identifiziert die Analyse im Prozess der schöpferischen Zerstörung widersprüchliche ökonomische Einflüsse auf die Einkommensverteilung. Einerseits zeigen sie, wie Innovationen und die sie schützenden Patente Innovatoren stark bereichern und erheblich zur Vergrößerung der Einkommensungleichheit beitragen. Andererseits erstrecken sich Innovationen auf alle Einkommen und erhöhen die soziale Mobilität, wodurch die Einkommensunterschiede in der Bevölkerung verringert werden. Anhand einer Vielzahl von Daten von Bundesstaat zu Bundesstaat, um Patentanmeldungen und Einkommenskorrelationen über Generationen hinweg zu vergleichen, verfolgen sie klar beide Effekte und zeigen, dass die innovativsten Staaten beide die extremsten Einkommensungleichheiten aufweisen. und die größte soziale Mobilität. Sie finden die gleiche Mischung durch eine Analyse von Unternehmensdaten, die zeigt, wie die innovativsten Unternehmen, weil sie die produktivsten sind, auch die höchsten Löhne mit dem größten Unterschied zu anderen Unternehmen bei ihren am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmern zahlen.

Aus dieser theoretischen und statistischen Grundlage können Aghion, Antonin und Bunel schlussfolgern, dass Einkommensungleichheiten weniger durch Innovationen entstehen als durch die Bemühungen etablierter Akteure, ihre Positionen durch die Blockade bedrohlicher Innovationen zu schützen. Diese Aktionen töten effektiv die “Gans, die die goldenen Eier legt” und verlangsamen das Wachstum aller Einkommen außer denen dieser geschützten etablierten Spieler.

Die Analyse identifiziert Lobbyarbeit als Kernstück dieser Bemühungen. Am aufschlussreichsten ist die Arbeit, die zeigt, dass die Unternehmen, die am meisten Lobbyarbeit betreiben, sowohl die niedrigste Produktivität als auch die höchsten Gewinne haben. Als Ergebnis würden die Autoren die Einkommensungleichheit beheben, indem sie die Regierung auffordern, sich selbst zurückzuhalten und die Wirksamkeit der Lobbyarbeit zu verringern. Ihre statistischen Arbeiten zeigen, dass ein solcher Ansatz der entmutigenden Verwendung von Steuern zur Einkommensumverteilung überlegen wäre, und stellen beispielsweise fest, dass eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes um 1,0% zu einem durchschnittlichen Rückgang der Patente um 4,0% führt. eingereicht, während eine Erhöhung der Körperschaftsteuersätze um 1,0 Prozent die Patentanmeldungen von 6 auf 6,3 Prozent reduzieren wird.

Mit ähnlicher Klarheit und Raffinesse behandelt das Buch alle großen Themen der Zeit, Globalisierung und Einwanderung, unterschiedliche Entwicklungsraten und mehr. Durchweg bietet er eine willkommene Abkehr von den albernen und unnötigen Moralisierungen, die heute in Washington und den meisten Medien üblich sind.