Mann in österreichischem Zug geschlagen, weil er Passagiere aufforderte, den Holocaust nicht mehr zu leugnen

JTA – Ein Zugreisender in Österreich forderte einige andere Fahrgäste auf, den Holocaust nicht mehr zu leugnen und antisemitische Rhetorik über Juden und Israel zu betreiben.

Es lief nicht gut: Einer der Passagiere schlug ihm ins Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich am 21. Mai in der Nähe von Amstetten, einer Stadt 70 Meilen westlich von Wien, berichtete die Zeitung Heute am Mittwoch.

Der mutmaßliche Angreifer, von dem Zeugen sagten, er sehe aus dem Nahen Osten aus, sprach mit einem anderen Passagier, der ebenfalls aus dem Nahen Osten aussah und einen Kaffiyeh trug, einen arabischen Kopfschmuck, der in Europa auch “palästinensischer Schal” genannt wird und häufig bei pro-palästinensischen Veranstaltungen getragen wird, über Israel über Israel .

Laut dem Heute-Bericht mündete das mit antisemitischen Äußerungen gefüllte Gespräch in eine in Österreich illegale Leugnung des Holocaust. Das 32-jährige Opfer, das nicht namentlich genannt wurde, forderte die anderen Männer auf, keine antisemitischen Äußerungen mehr zu machen, wurde jedoch ignoriert.

Vor dem Verlassen des Zuges schlug einer der Passagiere dem Opfer dreimal ins Gesicht und verletzte sich dabei die Lippe. Die Polizei sucht nach den beiden Männern, die nach dem Überfall den Zug verlassen haben.

Jüdische Gemeinden in ganz Europa haben seit Beginn der erneuten Kämpfe zwischen Israel und der Hamas Anfang dieses Monats eine Zunahme antisemitischer Vorfälle gemeldet. Nach elftägigen Kämpfen wurde am 21. Mai ein Waffenstillstand erreicht, aber antisemitische Vorfälle scheinen sich immer noch in hohem Maße zu ereignen.