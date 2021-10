Paradise by the Michigan Dashboard Light Meatloaf begann hier ...

Erinnerst du dich an die großartigen Rocksongs I’d Do Anything For Love, Two Out of Three Ain’t Bad, Bat Out Of Hell oder Paradise By The Dashboard Light? Wir hätten vielleicht noch nie von diesen Songs gehört, wenn Michigan nicht gewesen wäre, speziell Freeland Michigan.

Die Person, die diese Lieder sang, war Meatloaf und laut dem Mann selbst “ohne Michigan hätte keiner von uns jemals seine Musik gehört”. Aus einem Artikel über msn.com Nach dem Tod seiner Mutter brach er das College ab und zog nach Los Angeles. Dort fing er an, mit einem Bösewicht in einem Jugendzentrum zu spielen. Er fuhr fort:

„Diese Gruppe ist in Michigan gelandet. Wir lebten ein Jahr in einem Haus in Freeland, Michigan und traten 80 Mal im Great Ballroom auf, der für alle außer den Beatles, Stones und Jefferson Airplane geöffnet war. Sie nennen es, wir haben für sie geöffnet.

Danke Freeland, diese Songs und mehr von Meatloaf sind großartig und versetzen uns manchmal in unsere Jugend zurück. Es ist ein echter Test für die Größe eines Songs.

Wie kam Hackbraten zu seinem Namen? Nach a Artikel in der Huffington Post kam „Fleisch“ von seinem Vater am Tag seiner Geburt und „Brot“ von einem ehemaligen Fußballtrainer.

Welche anderen berühmten Persönlichkeiten wurden in Michigan geboren oder debütierten? Schauen Sie sich diese lustige Liste an auf theknownpeople.com hinstellen. Wussten Sie, dass Google-Mitbegründer Larry Page hier in Michigan geboren und aufgewachsen ist?