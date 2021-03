Der russisch-chinesische Pakt zur Erforschung des Mondes unterstreicht die Entfremdung Moskaus von den Vereinigten Staaten

Das am 11. Januar 2019 vom Yutu-2-Rover (Jade Rabbit-2) aufgenommene Foto zeigt den Chang’e-4-Sondenlander. China gab am Freitag bekannt, dass die Chang’e-4-Mission, die die erste sanfte Landung auf der anderen Seite des Mondes erreichte, ein voller Erfolg war.

Präsident Biden macht sich keine Illusionen über Putin und zeigt, dass er sich verpflichten wird, wenn er zu dem Schluss kommt, dass dies im besten Interesse der Vereinigten Staaten liegt und gegebenenfalls bestraft. Sein erster Sieg in der Außenpolitik war ein Abkommen mit Putin zur Verlängerung der neuen Verhandlungen über strategische Rüstungsbegrenzung, die Präsident Trump aufgegeben hatte.

Anstatt darüber nachzudenken, was dies alles für die Zukunft des Weltraums bedeutet, könnte es für die Biden-Regierung wichtiger sein, darüber nachzudenken, wie diese neuesten Nachrichten in ihren Ansatz einbezogen werden sollten. Entstehung von Putins Russland.

“Sie sehen ihr Programm nicht als international, sondern ähnlich wie das der NATO”, spottete Dmitry Rogozin. im vergangenen Jahr der Geschäftsführer von Roscosmos, der zuvor in Brüssel als ehemaliger russischer Botschafter bei der NATO viel Spott gemacht hatte. “Wir sind nicht daran interessiert, an einem solchen Projekt teilzunehmen.”

Der Deal dieser Woche war auch ein offensichtlicher Vorwurf gegen die Einladung der NASA nach Russland, sich der NASA anzuschließen Artemis-Projekt , benannt nach Apollos Zwillingsschwester, die bis 2024 die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond bringen will. Mit internationalen Partnern würde Artemis auch die Mondoberfläche mit fortschrittlichen Technologien tiefer als je zuvor erkunden.

Diese Woche hat Roscosmos, die russische Raumfahrtagentur, Zeichen eine Vereinbarung mit der chinesischen nationalen Weltraumverwaltung über die Einrichtung einer internationalen wissenschaftlichen Mondstation “mit offenem Zugang zu allen interessierten Nationen und internationalen Partnern”. Es war das bislang dramatischste Zeichen, dass Moskau über seine Weltraumzukunft mit China und nicht mit den Vereinigten Staaten nachdenkt, was seine wachsende strategische Ausrichtung auf Peking weiter unterstreicht.

St. Petersburg, Russland – 6. Juni 2019: Der chinesische Persist Xi Jinping (links) und der russische Präsident Wladimir Putin geben sich während einer Zeremonie an der Universität St. Petersburg die Hand, bei der Xi Jinping von der Universität Sankt Petersburg die Ehrendoktorwürde erhielt.

Foy schreibt: “Nach 20 Jahren, in denen das Putin-Regime zuerst durch wirtschaftlichen Wohlstand und dann durch kämpferischen Patriotismus unterstützt wurde, ist seine Regierung nun zur Unterdrückung als zentrales Instrument zur Aufrechterhaltung der Macht übergegangen.”

Henry Foy, Moskauer Büroleiter der Financial Times, präsentiert an diesem Wochenende eine spannende Geschichte über das heutige Russland unter der Überschrift “. Der dritte brutale Akt von Wladimir Putin. “”

Gleichzeitig zeigt Putin weniger Zurückhaltung in der Art und Weise, wie er aggressiv gegen nationale Gegner kämpft, westliche Mächte herausfordert und bereit zu sein scheint, Risiken einzugehen, um ein doppeltes Motiv zu erreichen: die Position und den Einfluss Russlands wiederherzustellen und die der Vereinigten Staaten zu reduzieren.

“Putin hat auch erhebliche Investitionen in Weltraumwaffen, Geheimdienste und Cyber-Fähigkeiten getätigt, was die Vereinigten Staaten auf die harte Tour gelernt haben”, schrieb McFaul unter Bezugnahme auf die großer Cyberangriff Dies wurde Anfang dieses Jahres enthüllt, nachdem mehrere Teile der US-Regierung und Tausende anderer Organisationen durchdrungen waren.

“Putin verfügt nicht über die gleiche Macht wie seine sowjetischen Vorgänger in den 1970er Jahren oder die der chinesische Präsident Xi Jinping heute ausübt.” geschrieben Michael McFaul, US-Botschafter von Präsident Obama in Moskau für auswärtige Angelegenheiten. „Aber Russland ist auch nicht der schwache und baufällige Staat, der es in den neunziger Jahren war. Trotz negativer demografischer Trends und des Rückzugs der Marktreformen ist es wieder zu einem der mächtigsten der Welt geworden – mit viel mehr und einer ideologischen Macht, die am meisten Amerikaner schätzen. “”

Die Welt sah ihn grafisch in der Vergiftung des Oppositionsführers Alexei Navalny und seiner Verhaftung nach seiner Rückkehr nach Russland, nachdem er sich in einem deutschen Krankenhaus erholt hatte. Foy berichtet auch von einem “Sturm der Gesetze”, der Ende letzten Jahres verabschiedet wurde und gegen bestehende und potenzielle Gegner vorgeht. Die letzte Entscheidung wurde heute (Samstag) als russische Behörde getroffen festgenommen 200 Kommunalpolitiker, darunter einige der bekanntesten Oppositionellen, bei einer Demonstration in Moskau.

Einige sehen Putins zunehmend rücksichtslose Zerstreuung und weit verbreitete Verhaftungen inmitten des Ausmaßes und des Ausmaßes der Proteste gegen Nawalny als Zeichen für Putins wachsende Verwundbarkeit.

Wieder andere sehen seine Aktionen von der Eroberung der Krim im Jahr 2014 bis zu den jüngsten offensichtlichen Cyberangriffen als Beweis für seine gesteigerten Fähigkeiten. Sie warnen vor weiteren dreisten Aktionen.

Beide Ansichten sind richtig: Putin ist verletzlicher und gleichzeitig fähiger. Seine Unterdrückung im Inland und seine Behauptung im Ausland sind zwei Seiten desselben Mannes.

Was tun?

Der Atlantic Council, die Organisation, in der ich Präsident und CEO bin, hatte eine öffentliches Abstauben Stimmen von Mitarbeitern in Konflikt diese Woche über den Umgang mit Putins Russland.

Die Argumente konzentrierten sich auf die wichtige Rolle, die Menschenrechtsbelange bei der Gestaltung der US-Politik gegenüber Moskau spielen sollten.

Wo immer diese Frage betrachtet wird, ist es schwer zu bestreiten, dass Russlands wachsende strategische Verbindung zu China, die durch das Mondabkommen dieser Woche unterstrichen wird, nur eine unter einem wachsenden Berg von Beweisen dafür ist, dass die westliche Herangehensweise an Moskau in den letzten 20 Jahren gescheitert ist um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Was dringend ist, ist eine Überprüfung der Strategie Russlands durch die Biden-Regierung, bei der zunächst anerkannt wird, dass falsche Vorstellungen über den Niedergang Russlands die Notwendigkeit eines strategischeren Ansatzes verdeckt haben.

Dies sollte attraktivere Elemente des Engagements mit ausgefeilteren Formen der Eindämmung zusammen mit Partnern kombinieren. Es braucht Geduld und Partner.

Was benötigt wird, ist ein strategischer Kontext für das Flickenteppich von Aktionen und Strategien in Bezug auf Russland: neue oder bestehende Wirtschaftssanktionsregime gegen Russland, mögliche Reaktion auf die jüngsten Cyberangriffe, effektivere Wege zur Bekämpfung von Desinformation und kreativere Reaktion auf das wachsende chinesisch-russische strategische Strategie. Zusammenarbeit.

Überreaktionen sind niemals eine gute Politik, aber die Unterschätzung Russlands ist vorerst die weitaus größere Gefahr.

Das langfristige Ziel sollte das sein, was sich die NASA vor 25 Jahren erhofft hatte: Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland. Stellen Sie es dann in den Kontext eines ganzen und freien und friedlichen Europas, in dem Russland seinen rechtmäßigen Platz findet, den Traum Sprich klar von Präsident George HW Bush einige Monate vor dem Fall der Berliner Mauer.

Was auch immer Putin sich wünschen mag, es ist kaum zu glauben, dass die Russen dieses Ergebnis nicht einmal einer chinesisch-russischen Landung auf dem Mond vorziehen würden.

