Dominic Thiem und Denis Shapovalov auf Kollisionskurs bei ATP Dubai 2021

Die Hauptziehung für das bevorstehende Dubai Open-Tennisturnier, ein ATP-Kalenderereignis, wurde angekündigt. Das Turnier, das am Sonntag, dem 14. März, eröffnet wird, könnte den Titelverteidiger Dominic Thiem gegen den kanadischen Star Denis Shapovalov verteidigen.

Die russische Nummer 8 der Welt, Andrey Rublev, der österreichische Veteran David Goffin und der dreifache Grand-Slam-Meister Stan Wawrinka werden ebenfalls zu den Topstars der Veranstaltung gehören.

Dominic Thiem, Andrey Rublev, Stan Wawrinka und Denis Shapovalov sind die besten ATP Dubai 2021-Sterne

Der Wurf sieht Thiem und Shapovalov in einem Kollisionskurs, während Pole Hubert Hurkacz und der leichtfüßige Australier Alex De Minaur ebenfalls einen verlockenden Zusammenstoß gegeneinander austragen könnten.

Der Kanadier wird seine Kampagne gegen Goffin eröffnen und durch den Sieg könnte er einen Showdown mit Thiem starten.

In anderen aufregenden Schlachten würde Wawrinka erneut gegen die Russin Karen Khachanov antreten, nachdem er in Rotterdam gegen ihn verloren hatte.

Eine weitere spannende Begegnung wird der Veteran Biritsh-Star Dan Evans, der bei der Murray River Classic in Melbourne den ersten Titel der Tour of the Year gewann, gegen den ATP-Finalsieger der nächsten Generation 2019 antreten. Jannik Sünder.

Thiem, die aktuelle Nummer 4 der Welt, wird in diesem Jahr erst zum zweiten Mal in einem Turnier auftreten. Er hat keine Erinnerungen an seinen ersten Auftritt im Jahr 2015, als er in der ersten Runde nach einer Niederlage gegen den Spanier Roberto Bautista Agut stürzte.

Der Spanier scheint ein gewisses Maß an ihm gehabt zu haben, seit er sich beim laufenden ATP 250-Event in Doha erneut gegen ihn durchgesetzt hat.

Dominic Thiems jüngste Ergebnissträhne macht ihn nicht zu einem Turnierfavoriten in Dubai

Neben Thiem wären Rublev, Bautista Agut und Shapovalov die anderen Samen des Turniers.

Rublev, der die letzten vier ATP 500-Events gewonnen hat, möchte unbedingt seine fünfte Trophäe in Folge in den Emiraten holen.

Seine letzte ATP 500-Meisterschaft fand bei den kürzlich abgeschlossenen Rotterdam Open statt.

Obwohl Thiem sechs Titel auf ATP-500-Niveau hält, sind seine derzeitige Form und seine Ergebnisse nicht gut genug, um dieses Jahr als Turnierfavorit in Rechnung gestellt zu werden.

Der Österreicher hat sich in diesem Jahr von den Australian Open zurückgezogen, nachdem er sein Spiel in der vierten Runde gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov verloren hatte.

An dem Turnier werden auch andere große Stars wie der Amerikaner Taylor Fritz teilnehmen, der Novak Djokovic, die Nummer 1 der Welt, in einem scharfen Kampf in der dritten Runde im Melbourne Park auf fünf Sätze brachte, der Spanier Pablo Carreno Busta und der Serbe Dusan Lajovic.