Bolivien verhaftet ehemaligen Oppositionsführer

LA PAZ, Bolivien (AP) – Der konservative Interimspräsident, der Bolivien ein Jahr lang regierte, wurde am Samstag festgenommen, als Beamte der wiederhergestellten linken Regierung diejenigen verfolgten, die an der Vertreibung des sozialistischen Führers Evo Morales im Jahr 2019 beteiligt waren, was sie als Staatsstreich ansehen und die folgende Verwaltung.

Jeanine Áñez wurde am frühen Morgen in ihrer Heimatstadt Trinidad festgenommen und in die Hauptstadt La Paz geflogen, wo sie vor einem Staatsanwalt erschien.

“Es ist Missbrauch”, sagte sie Reportern nach dem Auftritt. “Es gab keinen Staatsstreich, sondern eine verfassungsmäßige Nachfolge”, als sie übernahm.

Aus einer Polizeizelle in La Paz forderte Áñez die Organisation Amerikanischer Staaten und die Europäische Union auf, Missionen nach Bolivien zu entsenden, um zu beurteilen, was sie als “illegale Inhaftierung” bezeichnete.

Die Verhaftung von Áñez und die Haftbefehle gegen viele andere ehemalige Beamte haben die politischen Spannungen in einem südamerikanischen Land weiter verschärft, das bereits von einer von beiden Seiten wahrgenommenen Kaskade von Unrecht zerrissen wurde. Dazu gehören Beschwerden, dass Morales mit fast 13 Jahren an der Macht autoritärer geworden sei, dass er sich illegal für eine vierte Wiederwahl beworben und dann das Ergebnis manipuliert habe, zu dem die rechten Kräfte gewalttätige Demonstrationen durchgeführt hätten, die die Sicherheitskräfte dazu drängten, ihn zu drängen zurücktreten, unterdrückte seine Anhänger, die selbst gegen den angeblichen Putsch protestierten.

Dutzende Menschen wurden bei einer Reihe von Protesten gegen und dann für Morales getötet.

“Es ist nicht fair”, sagte der frühere Präsident Carlos Mesa, der bei mehreren Wahlen hinter Morales Zweiter wurde. “Sie versuchen, eine Opposition zu enthaupten, indem sie eine falsche Darstellung eines Staatsstreichs erstellen, um von einem Betrug abzulenken.”

Währenddessen sandte Morales einen Tweet mit den Worten: “Die Autoren und Komplizen der Diktatur sollten untersucht und veröffentlicht werden.”

Weitere Haftbefehle wurden gegen mehr als ein Dutzend anderer ehemaliger Beamter erlassen. Dazu gehören mehrere ehemalige Kabinettsminister sowie der frühere Militärchef William Kaliman und der Polizeichef, die Morales aufforderten, im November 2019 zurückzutreten, nachdem das Land von Protesten gegen den ehemaligen indigenen Präsidenten des Landes mitgerissen worden war.

Nachdem Morales zurückgetreten war – oder gedrängt wurde – und nach Übersee geflogen war, traten auch viele seiner wichtigsten Unterstützer zurück. Áñez, ein Gesetzgeber, der mehrere Sprossen auf der Leiter der Präsidentschaftsnachfolge gewesen war, wurde in die Interimspräsidentschaft eingeweiht.

Dort angekommen, kehrte sie Boliviens Politik abrupt nach rechts um, und ihre Regierung versuchte, Morales und eine Gruppe ihrer Anhänger wegen Terrorismus und Volksverhetzung zu verfolgen, da sie Wahlfälschungen und die Unterdrückung von Protesten behauptete.

Aber die Morales-Bewegung in Richtung Sozialismus blieb beliebt. Er gewann die Wahl im letzten Jahr mit 55% der Stimmen unter Morales ‘ausgewähltem Kandidaten Luis Arce, der im November die Präsidentschaft übernahm. Áñez hatte aufgegeben, nachdem er in die Umfragen gestürzt war.

Zwei Minister in Áñez ‘Regierung wurden am Freitag ebenfalls festgenommen, darunter der frühere Justizminister Alvaro Coimbra, der bei der Verfolgung von Morales’ Adjutanten geholfen hatte. Ein ehemaliger Verteidigungsminister und andere wurden ebenfalls angeklagt.

Der neue Justizminister Iván Lima sagte, der 53-jährige Áñez sei wegen seiner Handlungen als Senator der Opposition und nicht als ehemaliger Präsident angeklagt worden.

Innenminister Eduardo del Castillo bestritt, dass es sich um einen Verfolgungsakt handelte, und sagte, der Fall sei aus einer Strafanzeige wegen Verschwörung und Volksverhetzung hervorgegangen, die im November, dem Monat, in dem sie erstmals berichtete, gegen sie eingereicht worden war.

Der Direktor von Human Rights Watch für Amerika, José Miguel Vivanco, sagte aus Washington, dass die Haftbefehle gegen Áñnez und seine Minister “keine Beweise dafür enthalten, dass sie das Verbrechen des Terrorismus begangen haben”.