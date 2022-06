Der Russe Putin wird seine ersten Auslandsreisen seit Beginn des Krieges in der Ukraine unternehmen

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt während des BRICS-Gipfels per Videoverbindung an einem BRICS+-Treffen in der Region Moskau, Russland, am 24. Juni 2022 Teil. Sputnik/Mikhail Metzel/Kreml via REUTERS

LONDON, 26. Juni (Reuters) – Wladimir Putin wird diese Woche zwei kleine ehemalige Sowjetstaaten in Zentralasien besuchen, berichtete das russische Staatsfernsehen am Sonntag, was die erste bekannte Reise des russischen Führers ins Ausland sein würde, seit er die Invasion der Ukraine befohlen hat.

Russlands Invasion am 24. Februar tötete Tausende, vertrieben Millionen und führte zu schweren Finanzsanktionen des Westens, was laut Putin ein Grund ist, die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern wie China, Indien und dem Iran zu stärken.

Pavel Zarubin, Kreml-Korrespondent des staatlichen Senders Rossiya 1, sagte, Putin werde Tadschikistan und Turkmenistan besuchen und sich dann mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo zu Gesprächen in Moskau treffen.

In Duschanbe wird Putin den tadschikischen Präsidenten Imomali Rachmon treffen, einen engen Verbündeten Russlands und den dienstältesten Führer eines ehemaligen Sowjetstaates. In Aschgabat werde er an einem Gipfel der kaspischen Nationen teilnehmen, darunter die Führer von Aserbaidschan, Kasachstan, Iran und Turkmenistan, sagte Zarubin.

Putin plant außerdem, am 30. Juni und 1. Juli in die weißrussische Stadt Grodno zu reisen, um an einem Forum mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko teilzunehmen, sagte Valentina Matviyenko, Sprecherin des russischen Oberhauses, dem weißrussischen Fernsehen am Sonntag von der Nachrichtenagentur RIA.

Putins letzte bekannte Reise außerhalb Russlands war ein Besuch in Peking Anfang Februar, wo er und der chinesische Präsident Xi Jinping Stunden vor der Teilnahme an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele einen „grenzenlosen“ Freundschaftsvertrag enthüllten.

Russland sagt, es habe am 24. Februar Truppen in die Ukraine geschickt, um die militärischen Fähigkeiten seines Nachbarn herabzusetzen, zu verhindern, dass es vom Westen zur Bedrohung Russlands eingesetzt wird, Nationalisten ausrottet und Russischsprachige in östlichen Regionen verteidigt. Die Ukraine nennt die Invasion einen Landraub im imperialen Stil.

Berichterstattung von Guy Faulconbridge und David Ljunggren; Redaktion von Peter Graff und Mark Porter

