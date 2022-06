Nostalgie! Filme aus den 80ern mit einer GRÖSSEREN VERBINDUNG als gedacht – Designerinnen

Einen Film zu machen ist ein langer und anstrengender Prozess, der oft nicht wie geplant verläuft. Für das Publikum ist es der einfache Teil, bequem im Theater oder zu Hause zu sitzen und einfach zu sagen, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Viele denken gar nicht erst an die Arbeit der Hunderten, manchmal Tausenden von Menschen, die an der Produktion beteiligt sind. Die Wahrheit ist, dass zwischen der Konzeption eines Films und seiner eventuellen Veröffentlichung auf der großen Leinwand (oder kleinen Leinwänden) eine große Lücke klafft; und fast nie passiert das, was man sich am Anfang vorgestellt hat. Sicher, die Leistung übertrifft oft alle Erwartungen, aber Tatsache ist, dass der fertige Film meistens ein ganz anderes Tier ist als sein Entwurf.

Jede Produktion hat die berühmten drei Phasen: Vorproduktion, Dreharbeiten und Postproduktion. Nur dann können wir sinnvolle Änderungen von Phase zu Phase vornehmen. In der ersten wird aus einer Idee eine Geschichte und wie ein Drehbuch zu Papier gebracht. Oft wird dieses Szenario radikal modifiziert, um es an die laufenden Dreharbeiten anzupassen. In der Postproduktion oder beim Abschluss des Projekts können dann neue Änderungen am Endprodukt vorgenommen werden. Kurz gesagt, ein Film, egal wie gut, ist nie genau das, was der Schöpfer dachte, was er war, bevor alles Gestalt annahm.

Vor diesem Hintergrund werde ich in unserem neuen nostalgischen Artikel auf einige Produktionen der 80er Jahre eingehen, die mehr Designbindungen aufweisen, als sich irgendjemand vorstellen kann. Schauen Sie es sich unten an.

What a Hard Thing Cop (1984), eine Actionkomödie, die den Komiker Eddie Murphy zum Star machte, und Cobra (1986) – in Brasilien liebevoll „Stallone Cobra“ genannt – einer der am meisten unterschätzten Filme. -geschätzte Karriere des Helden. Aktion, die Sylvester Stallone gemeinsam hat, fragen Sie sich vielleicht. Nun, auf den ersten Blick handelt es sich bei beiden um Kriminalfilme, die in Los Angeles, Kalifornien, spielen. Und beide stellen ikonische Charaktere aus den 80ern dar. Während Murphy mit dem Film von 1984 zum Star wurde, war Stallone bereits einer, nachdem er zu diesem Zeitpunkt vier Rocky-Filme und zwei Rambo-Filme (einschließlich der Phänomene Rocky IV und Rambo 2 – The Mission) hatte.

Was jedoch nicht jeder weiß, ist, dass Beverly Hills Cop ursprünglich Sylvester Stallone als Protagonist haben sollte. Hier kommt das eingangs erwähnte Element ins Spiel, nämlich dass die ursprüngliche Idee bis zum Endprodukt vielen Modifikationen unterzogen wird. Natürlich wäre der Film mit Stallone ernster, und als der Schauspieler ausstieg, wurde das Drehbuch geändert, um Murphy Rechnung zu tragen, indem viele Witze und der Stil des Komikers hinzugefügt wurden. Unnötig zu sagen, es funktionierte sehr gut. Als Stallone jedoch das Paramount-Projekt verließ, nahm er einige Ideen mit, wie der Film aussehen sollte, und setzte sie in Cobra um. Statt sich auf den Kulturschock eines gebürtigen Detroiter Polizisten in Beverly-Hills-Klamotten zu konzentrieren, der den Mörder eines Freundes jagt, zeigte das Herzstück der Handlung nun einen Polizisten, der eine Bande von Psychopathen jagt. Sadisten, die einer Sekte angehören, die ein Vorbild suchen. Und in diesem Duell setzte sich Beverly Hills Cop durch, da es eher an der Abendkasse und ein kritischer Hit war und zwei weitere Fortsetzungen hervorbrachte – und eine weitere ist auf dem Weg.

Es ist relativ einfach abzuleiten. Apropos Actionstars der 80er, der König des Genres steht jetzt auf der Liste. Arnold Schwarzenegger vollzog einen der befriedigendsten Wechsel vom Sport auf die große Leinwand der Filmgeschichte. Und seine erste prominente Rolle als Protagonist spielte er 1982 in Robert E. Howard Conans Comicbuch-Adaption „Der Barbar“, ein Spielfilm, dessen Veröffentlichung im Jahr 2022 sein 40-jähriges Bestehen abschließt. Der Film hatte genug Erfolg und Arnold sicherte sich schnell den Platz. in The Terminator (1984), der seine prägendste Rolle und Franchise werden sollte. Im selben Jahr erweckte der muskulöse Österreicher Conan jedoch in seiner ersten Fortsetzung, Conan – The Destroyer, einer ursprungsnahen, von Fans abgestimmten Produktion mit Comic-Vibe, wieder zum Leben.

Die Conan-Filme waren eine Koproduktion zwischen Universal Pictures und dem Produzenten Dino De Laurentiis, der, zufrieden mit den Ergebnissen der Spielfilme, versuchte, die Rechte an einer anderen Kreation des Comiczeichners Howard, der Kriegerin Red Sonja, zu erwerben. Die Idee des Megaproduzenten war es, sich Conan und Sonja in einem dritten Film anzuschließen, der eine Amazonas-Ursprungsgeschichte mit dem Barbaren in Anwesenheit sein sollte. Tatsächlich bat das Team Schwarzenegger sogar, die Rolle zu wiederholen. Das Problem war, dass die Rechte an dem Charakter nicht von Universal freigegeben wurden, und so bestand die Lösung darin, den Namen des Helden in Kalidor zu ändern – obwohl jeder weiß, wer er sein sollte. Fans haben sogar die Theorie aufgestellt, dass Kalidor ein Alias ​​ist, der von Conan selbst geschaffen wurde, um ihn als Verkleidung zu verwenden. Für die Rolle der Sonja wurde Sigourney Weaver in Betracht gezogen, aber die Figur landete in ihrer ersten Filmrolle in den Händen des damaligen Models Brigitte Nielsen (die während der Produktion eine Affäre mit Arnold hatte, aber später Stallone heiratete). Oh ja, sie wäre auch die Bösewichtin von Beverly Hills Cop 2 (1987), was beweist, dass tief im Inneren wirklich alles miteinander verbunden ist.

Auch hier kratzen sich die Fans vielleicht am Kopf und fragen sich, was ein Arnold Schwarzenegger-Actionfahrzeug mit einem Bruce Willis gemeinsam hat, abgesehen davon, dass es Actionfilme sind und das Wort Kill im Titel haben. . (zumindest in Brasilien). . Nun, es stellte sich heraus, dass Commando para Matar (Commando, 1985), einer von Arnolds ersten Actionfilmen, der zu einer wahren Ikone für diejenigen wurde, die damals aufwuchsen und ihn ständig auf Globo sahen, ein Erfolg war und eine Fortsetzung geplant war . Das Problem ist, dass der Star neue Höhen erreichen wollte, wie es in einem Kriegsfilm (The Predator) mit einem Außerirdischen aufzunehmen und in Komödien zu zeigen, dass er auch lustig sein kann (Twin Brothers). Somit würde die Command to Kill-Sequenz ohne ihren Protagonisten abgelehnt werden.

Das Kuriose an all dem ist die Erkenntnis, dass Arnolds Charakter in dieser Fortsetzung in einem Wohnhaus in Los Angeles mit Terroristen gefangen sein würde und sich durch Lüftungsschächte und verlassene Flure quetschen müsste, um den Tag zu retten. Das ist das Szenario von Die Hard (Die Hard, 1988). Ja, der Film, der Bruce Willis der Welt als Actionheld vorstellte, sollte ursprünglich eine Fortsetzung von Kill Command sein. Die Wahrheit ist, dass Die Hard auf dem Buch Nothing Lasts Forever des Autors Roderick Thorp basiert. Dieses Buch wiederum dient als Fortsetzung eines anderen vom selben Autor. Unter dem Titel The Law is for Everyone (The Detective, 1968) wurde es in einem Spielfilm mit Frank Sinatra auf die Leinwand gebracht. Als die Produzenten 20 Jahre später mit den Dreharbeiten für die Fortsetzung der Rolle begannen, mussten sie sie zunächst Sinatra anbieten, um sie zu spielen. Aber der Schauspieler und Sänger dachte, er sei zu diesem Zeitpunkt zu alt, um die Kunststücke des Protagonisten zu vollbringen. Das Drehbuch wurde also erstellt, um das nächste Kapitel von Command to Kill zu adaptieren und dann als einer der besten Actionfilme und Franchises im Kino, Hard to Kill, verewigt zu werden.

Jeder, der in den 1980er Jahren ein Junge war, wird das Cartoon-Phänomen He-Man and the Masters of the Universe nie vergessen. Ab 1983 dauerte die Fernsehserie bis 1985, aber sie wurde in 130 Folgen verewigt, die sich im Laufe der Zeit wiederholten und alle Arten von Merchandising für Kinder hervorbrachten, von Puppen über Kostüme bis hin zu Brotdosen und sogar der Bettwäsche. Es war ein Phänomen, das uns die Hersteller nicht vergessen lassen, sie drehen und bewegen sich und nehmen eine neue Produktion zum Thema Ofen wieder auf. Die Figur hatte sogar Spielfilme in animierter Form, aber was alle Jungs damals wirklich sehen wollten, war der Actionfilm mit dem Idol, seinen Verbündeten und seinen Bösewichten. Und tatsächlich wurde dieser Wunsch mit der Veröffentlichung von Masters of the Universe im Jahr 1987 wahr.

Es stellte sich heraus, dass sich niemand dieser Generation mit guten Augen an seinen He-Man-Traumfilm erinnern konnte, weil hinter der Produktion ein Eimer kaltes Wasser auf die Fans geworfen wurde und die Picks von Cannon Films, dem „171“-Studio, gefunden wurden. von Hollywood. Die israelischen Cousins ​​​​Menahem Golan und Yoram Globus hatten sogar gute Absichten, das Problem ist, dass sie immer den Schritt größer als ihr Bein machen wollten und Superproduktionen starten wollten, die sie nicht wollten. hatte nicht das Budget zu zahlen. Und zu glauben, dass sie fast für den ersten Spider-Man-Film auf der großen Leinwand verantwortlich waren. Schlimmer noch für He-Man und Superman, deren katastrophalen vierten Spielfilm Cannon produzierte. Masters of the Universe mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle ärgerte damals 10 von 10 Kindern, weil sie sich zu weit von seinem Ausgangsmaterial entfernt hatten – ein Manöver, das verwendet wurde, um den Mangel an Geld zu umgehen, um die Welt des Helden zu erschaffen (die Lösung bestand darin, sie auf die Erde zu bringen ).

Masters of the Universe (1987) war ein Fiasko für Kritiker und Publikum gleichermaßen, aber Cannon, der keine klare Aussage machte und es liebte, „zwei für einen“ zu machen, löste bereits die Sequenz aus, die von demselben Typen bestellt werden sollte Befehl. . um Man-Man Spider auf die große Leinwand zu bringen, Regisseur Albert Pyun. Der Filmemacher sollte dieses Mal bereits den Surfer Laird Hamilton als He-Man (anstelle von Lundgren) inszenieren, als Cannon die Filme Spider-Man und Masters of the Universe 2 aufgrund des schlechten Ausgangs des Originals fallen ließ. Da die Vorproduktion bereits in vollem Gange war und Kostüme, Sets und andere Elemente für die Dreharbeiten bereit waren, hielt es Cannon für angebracht, sie in einer anderen Produktion wiederzuverwenden. So entstand Cyborg – Der Drache der Zukunft (1989) mit Jean-Claude Van Damme, Cannons neuem Goldjungen nach dem Erfolg von Der große weiße Drache (1988). Mit anderen Worten, Cyborg ist nichts anderes als der Cannon-Film, der mit den Überresten von He-Man 2 gedreht wurde.

