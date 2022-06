Apples Mixed-Reality-Headset würde mit einem M2-Chip geliefert

Apples Mixed-Reality-Headset ist seit Monaten in Gerüchte gehüllt, und ein neues Bericht von Bloombergvon Mark Gurman zeigt an, dass es mit kommen könnte Apples Flaggschiff-M2-Prozessor. Laut Gurman enthält die neueste Version von Apples Gerät, das in der Lage sein soll, Augmented-Reality- (AR) und Virtual-Reality-Erlebnisse (VR) zu liefern, einen Basis-M2-Chip und 16 GB RAM.

Dies weicht von Supply Chain Analyst ab Ming-Chi Kuos frühere Vorhersage, dass Apples Kopfhörer haben einen Prozessor mit den Fähigkeiten eines M1-Chips und einen zusätzlichen Low-End-Prozessor, der für die Verwaltung von Daten von den Sensoren des Geräts bestimmt ist. Obwohl Gurman den angeblichen sekundären Chip in diesem Bericht nicht erwähnt, wurde auch über eine Multi-Chip-Konfiguration gemunkelt ein früherer Bericht von Information.

Wenn Apple ursprünglich vorhatte, den M1 als primären Prozessor des Headsets zu verwenden, ist es sinnvoll, dass das Unternehmen ihn durch die neueste Iteration seines internen Chips ersetzt. Apple kündigte den neuen M2-Chip Anfang dieses Monats auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC) an und behauptet, dass er im Vergleich zum älteren Chip M1 eine 18 % schnellere CPU und eine 35 % schnellere GPU bietet.

Gerüchte über den Standalone-Formfaktor des Geräts haben sich ebenfalls verbreitet, und Gurmans Vorhersage, dass es 16 GB RAM enthalten wird, könnte auf ein potenziell stärkeres Leistungsniveau hindeuten All-in-One-Metaquest 2. Das VR-Headset von Meta ist mit 6 GB RAM und der Snapdragon XR2-Plattform ausgestattet. Es wird also interessant sein zu sehen, wie Apples Headset abschneidet, wenn es endlich veröffentlicht wird.

Es gibt Anzeichen dafür, dass Apples Headset seinem näher kommt Januar 2023 Launch-Gerücht. Äpfel Der Vorstand hätte die Möglichkeit gehabt, den Helm auszuprobieren im Mai. RealityOS, das Betriebssystem, das das Headset verwenden wird, tauchte auch in Apples Code auf und in eine wahrscheinlich von der Firma eingereichte Markenanmeldung.

Letzte Woche, Apple-CEO Tim Cook hätte fast bestätigt, dass die Kopfhörer existieren als er die Ermittler dazu aufforderte China Daily um „auf dem Laufenden zu bleiben und zu sehen, was wir zu bieten haben“ im Mixed-Reality-Bereich.