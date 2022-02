Der Rover Curiosity auf dem Mars beobachtet die vorbeiziehenden Wolken und sie sind wunderschön

Der Curiosity-Rover der NASA hat gerade Atmosphärenforschung auf dem Mars durchgeführt.

das Neugier Roverdas sich nun seinem 10. Jahr der Erforschung des Roten Planeten nähert, hat Bilder von Wolken gemacht, die über seinem Erkundungsgebiet auf dem Mount Sharp (Aeolis Mons) treiben, um ihre Geschwindigkeit zu messen.

Aber es war keine leichte Aufgabe, stellte das Jet Propulsion Laboratory der NASA in a fest Blogeintrag am Montag (15. Februar), weil die Kameras von Curiosity nicht darauf ausgelegt sind, in den Himmel zu blicken. Vielmehr waren die Kameras des Rovers für die Bildgebung vorgesehen Marsch Felsen und Landschaftsmerkmale auf seiner Reise auf der Suche nach alten Zeichen der Bewohnbarkeit.

„Marswolken sind in der Atmosphäre sehr schwach, daher sind spezielle Bildgebungstechniken erforderlich, um sie zu sehen“, sagte JPL in dem Blogbeitrag. „Es werden mehrere Bilder aufgenommen, um einen klaren, statischen Hintergrund zu erreichen. Dadurch wird alles, was sich im Bild bewegt – wie Wolken oder Schatten – sichtbar, nachdem dieser statische Hintergrund von jedem einzelnen Bild abgezogen wurde.“

Verwandt: Atemberaubende Fotos vom Mars, aufgenommen vom NASA-Rover Curiosity

Die Wolken (und ihre Schatten auf der Oberfläche) wurden in zwei Filmen mit acht Bildern festgehalten, die am 12. Dezember 2021 während des 3.325. Marstages oder Sol der Mission aufgenommen wurden. (Die Tage auf dem Roten Planeten sind etwas länger als der 24-Stunden-Zyklus der Erde.)

Curiosity benutzte seine Navigationskamera zweimal, um die Wolken aus zwei verschiedenen Winkeln zu untersuchen, sagte JPL. Zwei Ansichten ermöglichen es Wissenschaftlern, die Geschwindigkeit und Höhe von Wolken zu berechnen, sagte JPL, was wiederum Hinweise auf ihre Zusammensetzung liefert.

Der NASA-Rover Curiosity hat diese Bilder von Wolken am Himmel des Mars am 12. Dezember 2021 aufgenommen. (Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech)

„Diese Wolken sind sehr hoch, fast 80 Kilometer über der Oberfläche. In dieser Höhe ist es extrem kalt, was darauf hindeutet, dass diese Wolken aus Kohlendioxideis bestehen, im Gegensatz zu Wassereiswolken, die typischerweise in niedrigen Höhen zu finden sind. “, sagte JPL.

Der Blogbeitrag erwähnte nicht, wie schnell sich die Wolken bewegten, aber typische Windgeschwindigkeiten in der Nähe der Marsoberfläche liegen bei etwa 4,5 mph bis 22 mph (7 km/h bis 35 km/h). h), was schnell genug sein könnte zur Verfügung stellen Windkraft auf dem Roten Planeten.

Folgen Sie Elizabeth Howell auf Twitter @howellspace. Folge uns auf Twitter @Spacedotcom oder facebook.