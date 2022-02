Coman rettet das 1:1 des FC Bayern München bei Salzburg in der CL

SALZBURG, Österreich (AP) – Kingsley Coman rettete am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein spätes 1:1-Unentschieden für den FC Bayern München in Salzburg.

Coman, der im Finale 2020 den Siegtreffer für die Bayern erzielte, glich in letzter Minute aus, um zu verhindern, dass das bayerische Kraftpaket nach der 2: 4-Niederlage gegen Aufsteiger Bochum zur zweiten Niederlage in Folge zusammenbrach. in der Bundesliga am Samstag.

Die Bayern, die in der vergangenen Saison beim letzten Spiel in der Gruppenphase in Salzburg mit 6:2 gewonnen hatten, mussten es nach dem Führungstreffer von Junior Chukwubuike Adamu für Europameister Österreich in der 21. Minute erneut tun.

„In der ersten Halbzeit hat es nicht gereicht. Salzburg kam mit gefährlichen Kontern. In der zweiten Halbzeit haben wir besser kontrolliert“, sagte Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich, der das Spiel gewinnen wollte. Dass wir es können, steht außer Frage. Das müssen wir in jedem Spiel auf den Platz bringen. Wir sind nicht in einem Fluss, in dem alles passiert.

Im anderen Spiel des Abends gewann Liverpool in Italien mit 2:0 gegen Inter Mailand und holte sich für das Rückspiel an der Anfield Road eine komfortable Führung zurück.

Salzburg stand zum ersten Mal im Champions-League-Achtelfinale und die Hausherren zeigten keine Angst vor dem sechsmaligen Europameister.

Adamu spielte nur wegen einer Verletzung von Noah Okafor, der als 12. ausgeschieden war. Adamu, 20, wich Niklas Süle aus und zirkelte seinen Schuss an den rechten Pfosten, nachdem ein langer Ball von Mohamed Camara Karim Adeyemi auf dem rechten Flügel getroffen hatte.

Adeyemi, der Berichten zufolge ein Transferziel von Bayerns Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund war, überholte Lucas Hernández, bevor der US-Mittelfeldspieler Brenden Aaronson den Ball auf Adamu vorbereitete, der ihn wegfegte.

Sven Ulreich, im Bayern-Tor für den verletzten Manuel Neuer machte es gut, ein paar Minuten später einen Versuch von Brenden Aaronson zu retten.

Die Heimmannschaft hatte vor der Pause einen Elfmeter eingelegt, nachdem der Klärungsversuch von Benjamin Pavard auch Adeyemi erwischt hatte. Ein VAR-Check entschied zugunsten des Bayern-Verteidigers.

Die Bayern machten nach der Pause Druck, wehrten Heimspieler ab und schränkten ihre Kontermöglichkeiten ein.

Coman parierte in der 73. Minute fein gegen Philipp Köhn, noch besser wehrte der Salzburger Schlussmann Leroy Sané ab und schnappte sich wenige Minuten später den Abpraller am Bayern-Stürmer vorbei.

Pavard verhinderte in der 81. Minute mit einem entscheidenden Block Adamu ein zweites Tor, und die heimischen Fans müssen den Fehlschuss bedauert haben, als Coman Köhn am kurzen Pfosten besiegte, um nach Pavards hoffnungsvoller Flanke den Ausgleich zu erzielen, nachdem Thomas Müller ihm geholfen hatte.

„Am Ende ist es wie eine Niederlage. Aber das 1:1 kann sich sehen lassen“, sagte Adeyemi, „wir sind bereit für das nächste Spiel.“

Am 8. März empfängt der FC Bayern im Rückspiel Salzburg.

