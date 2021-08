Der riesige Booster und das Starship von SpaceX kehren zur Startrampe zurück

In letzter Zeit hat SpaceX hart daran gearbeitet, sich ihrem massiven Raumschiff Starship und dem gigantischen Super Heavy Booster anzuschließen und sie auf die Startrampe zu bringen. Kurz nach der Wiedervereinigung der beiden wurde Starship jedoch von der Startrampe gezogen und zu einer Einrichtung namens High Bay zurückgebracht. Spekulationen über die Gründe, warum das Raumfahrzeug so schnell von der Startrampe entfernt wurde, nachdem es dort zusammengebaut wurde, wirbelten herum.

SpaceX hat das Raumschiff 20 . entfernt aus Startrampe am 12. August, aber Super Heavy Booster 4 war mehrere Tage dort. Spekulationen zufolge bleibt der Booster aufgrund des starken Windes auf der Startrampe. Vor kurzem reagierte SpaceX-CEO Elon Musk auf einen Tweet, der ein Video des Super Heavy Booster 4 zeigte, der Anfang dieser Woche an seinen Produktionsstandort zurückgebracht wurde. In diesem Tweet sagte Musk, dass das Triebwerk und das Raumschiff am Montag je nach Wind zur orbitalen Startrampe zurückkehren werden.

Zu den Gründen, warum der Booster und das Raumfahrzeug von der Startrampe entfernt wurden, sagte Musk, dass SpaceX kleine Installations- und Verkabelungsarbeiten ausführen musste, und diese Arbeiten waren in einer großen Bucht einfacher zu erledigen. SpaceX hat alle sechs Raptor-Triebwerke aus Starship 20 zurückgezogen, nachdem es für eine Testkampagne, die am Montag beginnen könnte, in die Produktionsstätte zurückgekehrt ist.

Super Heavy Booster 4 hatte 29 Raptor-Triebwerke im Inneren, die SpaceX zu entfernen begann, als es wieder hoch kam. Wie Sie sich vorstellen können, ist das Entfernen von 29 Raptor-Motoren aus dem Booster eine ziemliche Aufgabe. Berichten zufolge hatten die Techniker etwa 12 Stunden nach Beginn des Entfernungsprozesses 14 Motoren aus dem Booster entfernt.

Techniker inspizieren auch den Hitzeschild des Starship 20 und bereiten kaputte, abgebrochene und lose Kacheln vor oder ersetzen sie. Die Entfernung defekter oder beschädigter Fliesen begann am 12. August. Der Vorgang ist mühsam, da eine Beschädigung benachbarter Fliesen vermieden werden muss.