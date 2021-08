Twitter hat die Einführung von Verifizierungs-Apps wieder eingestellt

Das Twitter-Logo ist auf einem Schild am Hauptsitz des Unternehmens in San Francisco, Kalifornien, zu sehen.

In diesem Jahr waren viele von denen, die sich auf Twitter nach einem blauen Häkchen sehnten, voller Hoffnung, als das Unternehmen sein Geschäft wiedereröffnete öffentlicher Verifizierungsprozess zum ersten Mal seit fast vier Jahren. Diese Hoffnung war jedoch nur von kurzer Dauer, da Twitter den Prozess auf Eis legte, nur um ihn im Juni wieder zu eröffnen. . Überraschenderweise hat Twitter den Zugriff auf . gesperrt erneut überprüfen.

Der offizielle verifizierte Twitter-Account des Unternehmens Freitag getwittert dass er vorübergehend aufhört Verifizierungszugang Rolle erneut, um den Antrags- und Überprüfungsprozess zu verbessern. Unter Berücksichtigung der jüngster Vorfall Als Twitter im Juli sechs gefälschte Accounts verifizierte, darunter den einer entzückenden Katze in einem Eimer, die angeblich anfing, auf Koreanisch zu spammen, war seine Entscheidung, den Prozess wieder einzustellen, sinnvoll.

„Wir haben die Bereitstellung von Access vorübergehend gestoppt, um eine Verifizierung anzufordern, damit wir den Antrags- und Überprüfungsprozess verbessern können“, heißt es auf dem verifizierten Twitter-Account. „Für diejenigen, die gewartet haben, wissen wir, dass es enttäuschend sein kann. Wir möchten es richtig machen und danken Ihnen für Ihre Geduld. “

Wie berichtet von die Kante, bedeutet dies nicht, dass Twitter Ihr Konto nicht verifiziert, wenn Sie bereits eine Bewerbung eingereicht haben. Twitter Geprüft sagte Freitag er arbeitete an Er überprüfte alle Anfragen, die er erhalten hatte, so schnell wie möglich. Tatsächlich kann nicht jeder auf Twitter fragen zur erneuten Überprüfung weil das Unternehmen nach und nach den Zugriff auf die Anwendung bereitstellt .

The news is no doubt frustrating and annoying to those who want a blue checkmark. I realize that I’m speaking from a place of “privilege” (I guess) since I have a blue checkmark, but you gotta wonder if people who qualifier denn ein blaues Häkchen wird nie eins bekommen. Es scheint, als ob bei der Verifizierung immer etwas los ist, egal ob es um die Annahme von Bewerbungen über Jahre oder um eine Pause, weil es so ist zu viele Bewerbungen.

So viel , muss man wahrscheinlich sehr viel Glück haben, um sich zu bewerben, wenn es in der Verifikationsabteilung nicht schlecht läuft, was nicht gerade eine leichte Aufgabe ist. Wenn Sie nicht viel Glück haben, machen Sie sich keine Sorgen. Blaue Häkchen mögen jetzt begehrt sein, aber wer weiß, was in Zukunft angesagt ist. Vielleicht werden wir nicht einmal auf Twitter sein.