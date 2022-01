Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, ist im Alter von 65 Jahren gestorben

„Der @EP_Präsident David Sassoli starb am 11. Januar um 1.15 Uhr im CRO in Aviano (PN), Italien, wo er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Datum und Ort der Beerdigung werden in den kommenden Stunden mitgeteilt“, sagte der Sprecher Roberto Cuillo. notiert.

Am Montag sagte Cuillo, Sassoli sei seit dem 26.

Sassoli, ein italienischer Mitte-Links-Politiker, wurde im September ebenfalls in einem französischen Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung behandelt, berichtete Reuters unter Berufung auf seine Praxis.

Sassoli, 65, ist seit 2019 Sprecher des 705-sitzigen Parlaments. Es ist eine im Wesentlichen zeremonielle Rolle und seine Amtszeit sollte diesen Monat enden und er sollte laut Reuters keine zweite suchen.

Krankheitsbedingt konnte er in den letzten Wochen den Vorsitz des Straßburger Parlaments nicht übernehmen und verpasste im September die jährliche Veranstaltung zur Lage der Union der Europäischen Kommission. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, würdigte Sassoli auf Twitter. „Ich bin zutiefst traurig über den schrecklichen Verlust eines großen Europäers und stolzen Italieners“, sagte sie. „David Sassoli war ein mitfühlender Journalist, ein hervorragender Präsident des Europäischen Parlaments und vor allem ein lieber Freund. Meine Gedanken sind bei seiner Familie“, fügte sie hinzu. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat seinen Schock über seinen Tod zum Ausdruck gebracht und den Rekord von Sassoli begrüßt. „Sassoli war ein Symbol für Ausgeglichenheit, Menschlichkeit und Großzügigkeit. Diese Qualitäten wurden von allen seinen Kollegen, aus allen politischen Positionen und aus allen europäischen Ländern immer anerkannt“, sagte Draghis Büro in einer Erklärung, berichtet Reuters. Der ehemalige Premierminister Enrico Letta, Vorsitzender der Mitte-Links-Demokratischen Partei, nannte Sassoli „eine Person von außergewöhnlicher Großzügigkeit, einen leidenschaftlichen Europäer … einen Mann mit Visionen und Prinzipien“. READ In einem "grausamen und unglaublichen" Video greift Riesenschildkröte an und verschlingt Babyvogel Sassoli begann seine Karriere als Journalist und wurde bekannt, als er dem italienischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RAI beitrat. 2009 trat er der Demokratischen Partei bei und gewann die Wahlen zum Europäischen Parlament.

Zusätzliche Berichte von Reuters.