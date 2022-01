Ankündigung des öffentlichen Dienstes: Laden Sie Ihre Harry-Potter-eBooks erneut auf Pottermore hoch, bevor sie endgültig weg sind

Wenn Sie Harry Potter eBooks besitzen, die Sie bei Pottermore gekauft haben, möchten Sie vielleicht Ihre Kopien erneut herunterladen, bevor die Option am Ende des Monats endgültig eingestellt wird. Die Site schickt ihren Kunden eine E-Mail mit der Warnung, dass die Bücher nach dem 31. Januar nicht mehr zum Download zur Verfügung stehen, da sie im September letzten Jahres aus dem Verkauf genommen wurden.

Wenn das gestartet im Jahr 2012, Pottermore war die einzige offizielle Möglichkeit, digitale Kopien der Harry-Potter-Bücher herunterzuladen. Obwohl Kaufhäuser wie Amazon Werbeaktionen für Titel durchführten, die zu den meistverkauften Büchern aller Zeiten gehören, leiteten Geschäfte Kunden zu Pottermore, um den Verkauf abzuschließen (Einzelhändler wie Amazon erhielten jedoch Berichten zufolge immer noch einen Rabatt).

Aber der Verkauf von E-Books wäre im Laufe der Jahre weniger geworden, und 2015 wurden sie direkt in anderen Online-Shops zur Verfügung gestellt. Digital erweiterte Editionen gestartet am Apples E-Book-Store im Oktober 2015, und Veröffentlichungen in anderen digitalen Stores wie Amazon folgten später im Jahr. Pottermore endlich verwandelt in WizardingWorld.com im Jahr 2019.

Während die Option, bestehende Buchkäufe von Pottermore erneut herunterzuladen, am Ende des Monats definitiv verschwinden wird, sollte es nicht allzu schwierig sein, Ihre vorhandene digitale Kopie zu behalten. Auf Twitter, Bemerkungen von Ryan C. Gordon dass bestehende Downloads aus einer DRM-freien .epub-Datei bestehen, die Sie in Zukunft auf neue E-Reader übertragen können sollten (obwohl Sie dies tun sollten) .epub-Datei konvertieren um es auf einem Kindle lesbar zu machen). Bewahren Sie die Datei nur an einem sicheren Ort auf, wenn Sie in Zukunft nicht noch einmal für Bücher bezahlen möchten, die Sie bereits besitzen.