St. Cloud area Schulen öffnen Montag Anmeldung für 2022-2023

ST. CLOUD – Die Schule im Gebiet St. Cloud wird am Montag für das Schuljahr 2022-2023 Vorschule, Kindergarten, Sprachaufenthalt und College-Einschreibung öffnen.

Drei Möglichkeiten der Anmeldung: persönlich beim Tag der offenen Tür der Schule, persönlich im Landratsamt und online.

Die Tage der offenen Tür finden im Januar und Februar in den verschiedenen Schulen statt, der erste findet am Montagabend in der Discovery Elementary School statt.

Anmeldekits für die Vorschule werden beim Tag der offenen Tür jeder Grundschule sowie im Quarryview Education Center erhältlich sein.

Öffnungszeiten des offenen Hauses:

Discovery Elementary School – 10. Januar von 14:15 bis 17:15 Uhr

Oak Hill Elementary School – 18. Januar von 17:00 bis 18:00 Uhr

Clearview Grundschule – 20. Januar, 16:30 bis 18:30 Uhr

Kennedy Community School (für Grundschüler) – 20. Januar von 18:00 bis 19:00 Uhr

Talahi Primary School – 24. Januar von 16:00 bis 18:30 Uhr

Quarryview Education Center – 25. Januar von 17:00 bis 18:00 Uhr

Westwood Elementary School – 27. Januar von 17:00 bis 18:30 Uhr

Madison Elementary School – 31. Januar von 17:00 bis 18:30 Uhr

North Junior High School – 31. Januar von 18:00 bis 19:30 Uhr

Lycée Sud Junior – 31. Januar von 18:00 bis 19:30 Uhr

Kennedy Community School (für Mittelstufe) – 3. Februar von 17:00 bis 18:30 Uhr

