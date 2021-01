Der polare Wirbel bewegt sich aufgrund steigender Temperaturen um den Nordpol nach Süden

Steigende Temperaturen am Nordpol führen dazu, dass sich Teile des Polarwirbels trennen und nach Süden bewegen, was zu einem besonders harten Winter in den USA, Europa und Asien führen kann.

Der polare Wirbel, den die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) definiert als “ein riesiges Gebiet mit niedrigem Druck und kalter Luft, das den Nord- und Südpol der Erde umgibt”, bleibt im Allgemeinen stark und stabil, wie es im letzten Winter der Fall war.

Wie berichtet von Die Washington PostWenn es stabil ist, bleibt kalte Luft in der Region über der Arktis, mit viel geringerer Schneewahrscheinlichkeit im mittleren Atlantik und im Nordosten.

Die jüngsten Temperaturspitzen in der Stratosphäre werfen jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Wetterereignisse in den USA auf.

Amy Butler, eine Forscherin am NOAA Chemical Sciences Laboratory, sagte der Post, dass die stratosphärischen Erwärmungsereignisse, die den polaren Wirbel aus dem Gleichgewicht bringen, durch einen Aufwärtsstrom von “großräumigen atmosphärischen Wellen” aus der unteren Atmosphäre ausgelöst werden.

Die Stratosphäre kann dann Energie in Form von absteigenden Wellen übertragen, was in einigen Gebieten zu Schneesturmbedingungen führt.

Dies geschah zum Beispiel vom Winter 2013 bis 2014, als gebrochene Teile des Polarwirbels in Städten wie Chicago, Washington, DC und Boston Schneestürme und starken Schneefall verursachten.

Judah Cohen von der Atmosphären- und Umweltforschung in Massachusetts sagte der Post, während er und andere Prognostiker versuchen, die möglichen Auswirkungen des jüngsten Polarwirbelbruchs zu analysieren: “Niemand wird sich so sehr darum kümmern.” In den Hinterhöfen der Menschen wird es keinen Schnee geben.

Cohen fügte hinzu, dass es unklar bleibt, ob sich die Erwärmung auf Teile der Vereinigten Staaten auswirken wird, da eine ähnliche Erwärmung im letzten Jahr den Wirbel nicht genug aus dem Gleichgewicht gebracht hat, um zu einem besonders harten Winter zu führen.

Die Post berichtete, dass stratosphärische Erwärmungsereignisse im Durchschnitt etwa sechsmal pro Jahrzehnt auftreten.

Cohen und andere Experten sagen voraus, dass die Erwärmung der Stratosphäre in diesem Jahr wahrscheinlich zu einem geteilten Polarwirbelszenario führen wird, wobei sich ein Zentrum auf Eurasien und das andere anderswo konzentriert.

Laut der Post fügte Cohen hinzu, dass es in den USA zwar große Schneestürme geben könnte, die Polarwirbelabteilungen sich jedoch eher in der Nähe von Europa konzentrieren.