Zelda: Breath of the Wild NPCs sind eigentlich Miis, bestätigt Modder

Tatsächlich Die Legende von Zelda: Atem der WildnisDie Charaktermodellierung folgt wirklich dem Mii-Format von Nintendo. Dies bedeutet, dass ein unternehmungslustiger Modder einen Weg gefunden hat, NPCs wie bestimmte Miis aussehen zu lassen.

Twitter-Nutzer EHEYimHeroic, der eifrig über 100 offizielle Miis auf katalogisierte ihre Mii Library Site, über das Wochenende entdeckt, dass Atem der Wildnis NPCs “verwenden eine erweiterte Version des Mii-Formats” namens UMii. “Die UMi haben fast alle die gleichen Einstellungen wie die Wii U / 3DS Miis, mit ein paar kleinen Unterschieden hier und da”, sagte Alice geschrieben auf reddit Montag.

Für die Aufzeichnung gibt es lange Spekulationen (seit dem Start des Spiels im Jahr 2017) diese Atem der Wildnis benutzte das Mii-Format, um NPCs zu bauen, um die weite offene Welt des Spiels zu bevölkern. Alices Arbeit bestätigt dies und zeigt auch, dass Miis direkt in das Spiel importiert werden können.

Hallo, Mii-Experte hier. Es stellt sich heraus, dass die NPCs in TLoZ: BotW eine erweiterte Version des Mii-Formats verwenden. Dies bedeutet, dass du mit Modding Miis ins Spiel bringen kannst. 🙂 Denken Sie daran, Provisionen für Mii-Injektionen zu eröffnen, sowohl Screenshots / Bilder Ihrer Mii-Charaktere als auch Mod-Downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA – Ich bin Alice (@HEYimHeroic) 4. Januar 2021

Offensichtlich der künstlerische Stil eines Mii und die Charaktere Atem der Wildnis ist ganz anders; Beide verwenden jedoch grundsätzlich dieselben Attribute und Parameter. Es ist eine bequeme Möglichkeit für das Spiel, einzigartige NPCs in großem Maßstab zu generieren. Der Modder fand heraus, wie ihr Mii aussehen würde Atem der Wildnis, obwohl das Spiel die Mii-Frisur konvertierte (die nicht zu den gehörte Atem der Wildnis Haaroptionen) in eine, die unterstützt wird. (Hüte und andere Kopfbedeckungen werden ebenfalls einfach in verschiedene Frisuren umgewandelt.)

EHEYimHeroic Credits das Atem der Wildnis Modding Discord mit viel Unterstützung, insbesondere zum Testen und Bereitstellen von Screenshots von Mii-Konvertierungen im Spiel.

Importieren Sie Miis nach Atem der Wildnis ist nicht unbedingt mühsam aber es erfordert modded Nintendo Switchoder Wii U, extrahieren und bearbeiten Sie dann eine UMii-Datei aus dem Spiel, um dieselben Attribute wie die Mii-Datei zu verwenden. Es ersetzt auch einen bestimmten NPC, sodass Sie herausfinden müssen, wo sie sich befinden, und sie auf der Welt besuchen müssen, um sich selbst davon zu überzeugen.