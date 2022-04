Der Titan The Robot-Act von Britain’s Got Talent versorgt einen Festnetzanschluss mit einer geheimen Verbindung zu Ant und Dec & Saturday Night Takeaway

BRITAIN’s Got Talent Act Titan The Robot war zuvor bei Saturday Night Takeaway zu sehen.

Titan the Robot singt und führt eine komödiantische Routine auf und röstete Simon Cowell, als BGT letztes Wochenende auf die Bildschirme zurückkehrte.

3 Titan the Robot betrat am Eröffnungsabend die BGT-Bühne 1 Kredit

3 Er trat 2020 bei Saturday Night Takeaway mit Ant und Dec auf

Aber Titan the Robot ist seit Jahren in der Unterhaltungsszene.

Titans Comic-Fähigkeiten werden von Kindern und Erwachsenen genossen.

Mit einem Gewicht von 60 kg und einer Höhe von 8 Fuß hatte Titan seinen ersten öffentlichen Auftritt im Jahr 2004 beim Glastonbury Festival.

Seitdem ist Titan in Ant and Decs Saturday Night Takeaway aufgetreten, stand neben Prominenten wie Rihanna und Will Smith auf der Bühne und spielte sogar beim chinesischen F1-Grand-Prix in Shanghai, den Olympischen Winterspielen in Sotschi und den Commonwealth-Spielen.

Es kommt, als die neue Serie von Britain’s Got Talent einem Festnetzanschluss gegenübersteht.

Die New Yorker Sängerin Loren Allred gewann am Sonntag den Golden Buzzer von Amanda Holden, hat aber in den Vereinigten Staaten bereits große Erfolge erzielt.

Sie trat mit den Gesangslegenden Michael Buble und Andrea Bocelli im Duett auf und nahm den Gesang für den Soundtrack zu The Greatest Showman auf.

Unterdessen sagte der österreichische Sänger Ferdinand Rennie, 62, er sei „vernäht“ worden, weil er kurz vor Loren „Never Enough“ von „The Greatest Showman“ singen musste – bevor er abrupt aus der Show geworfen wurde.

Der Österreicher aus Dunoon, Argyll, wollte die Ballade aufführen, wurde aber gezwungen, eine schnelle Tanzversion zu singen, die Chief Justice Cowell hasste.

Er sagte: „Sie ließen mich den ganzen Tag warten, keine Zeit, den Ton zu überprüfen.

„Ich habe das Gefühl, dass alles zusammengenäht wurde, um Loren schöner zu machen.“

Loren, 32, erhielt von Richterin Amanda Holden den goldenen Summer, um ins Halbfinale vorzudringen.

Britain’s Got Talent wird samstags um 20 Uhr und sonntags um 19.35 Uhr auf ITV ausgestrahlt.