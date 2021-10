Der Oberste Gerichtshof der Vereinten Nationen hat sich im Ozeanstreit in Kenia weitgehend auf die Seite Somalias gestellt

NAIROBI, Kenia – Das höchste Gericht der Vereinten Nationen hat sich am Dienstag in einem Streit über die Abgrenzung eines umstrittenen Gebiets im Indischen Ozean, das als reich an Öl und Gas gilt, weitgehend auf die Seite Somalias gegen Kenia gestellt Region und schließlich die Seegrenzen der beiden Länder neu zu gestalten.

Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag am Dienstag beendete einen oft verzögerten Fall, der sich über mehrere Jahre hinzog und die Beziehungen zwischen den Nachbarländern am strategisch wichtigen Horn von Afrika belastete. Während das Gericht den größten Teil des umstrittenen Territoriums an Somalia übergab, verlegte es, wie von Kenia gefordert, auch einen Teil der Grenze nach Norden.

Noch bevor das Gericht eine Entscheidung traf, zog sich Kenia aus dem Fall zurück und sagte, es werde kein Urteil anerkennen. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind bindend, aber nicht anwendbar, und viele andere Länder haben sich entschieden, sie zu ignorieren.

Mais dieser Streit, sagen Experten, droht einer Region, die bereits durch Terrorismus, interne Unruhen und weit verbreitete Instabilität behindert ist, eine weitere Unsicherheit zu verleihen.